TEXEP AQUAVIVA fait couler de lâ€™eau douce solaire sur les quais du port de Port-Vendres (66)

La première station TEXEP AQUAVIVA a été officiellement inaugurée le lundi 3 avril dernier autour d’un aréopage de personnalités des Pyrénées-Orientales. Elle a été mise en service avec succès sur le port de Port-Vendres et les premiers litres d’eau douce ont été extraits de l’eau de mer du bassin portuaire. Tout cela avec de l’énergie solaire et sans aucun produit chimique. Une innovation qui interpelle en ces temps de sécheresse extrême en pays catalan !

La station de dessalement dispose d’une capacité journalière de dessalement de 11 000 litres (11 m3). Les modules photovoltaïques installés sur la station disposent d’une puissance électrique de 12 kWc. La station est composée d’un réservoir d’eau de 4 000 litres ainsi qu’un stockage de l’électricité de 45 kWh ce qui permet le fonctionnement pendant 24 heures et assure une autonomie sur toute l’année. La quantité relativement faible d’eau salée (saumuré) rejetée n’a quasiment aucune incidence sur la salinité de l’environnement. Les demandes d’approbation nécessaires auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) sont en cours. Le coût de l’eau potable produite par TEXEP AQUAVIVA s’élève à environ 4.- € par mètre cube (1 000 litres). Avec une maintenance régulière, la durée de vie de TEXEP AQUAVIVA dépassera les 20 ans.

Le chef d’entreprise qui vient de lancer cette station solaire TEXEP AQUAVIVA sur les quais de Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales n’est pas un inconnu pour les personnalités des milieux politiques et économiques locaux présentes pour l’inauguration, Rodrigue Furcy, préfet des Pyrénées-Orientales, Laurent Gauze, président de la CCIPO, Serge Pallarès, président du Parc naturel marin ou encore André Joffre, président du pôle de compétitivité DERBI. André Posnansky, car c’est de lui qu’il s’agit, est un industriel suisse qui avait été à l’origine, avec son père Mario et en partenariat avec le bureau d’études Tecsol, de la solarisation des toitures de Saint-Charles International. A l’époque, en 2009, ce projet de 9 MWc établissait un nouveau record du monde en matière de centrale photovoltaïque intégrée au bâti avec des tuiles très esthétiques SUNSTYLE. Ces tuiles ont également recouvert en 2021 les toitures des Campus BAY VIEW et CHARLESTON EAST de Google en Californie. Un projet complexe qui a nécessité l’invention d’une technologie de colorations pour des toitures, qui plus est, courbées dans deux directions.

André Posnanky a vendu en 2022 son activité de tuiles SUNSTYLE pour se consacrer désormais à TEXEP AQUAVIVA. Une technologie de dessalement d’eau de mer qui pourrait recevoir très vie un écho favorable dans les Pyrénées-Orientales, l’un des départements le plus touché par le manque d’eau avec des pluviométries faméliques depuis plusieurs mois maintenant et certains villages qui ont vu se tarir leur ressource en eau. Dans un département qui ne manque ni d’eau de mer, ni de soleil…