Mecosun : obtention dâ€™une ETN pour le systÃ¨me Fibrosun et la mise sur le marchÃ© du logiciel Roofcode

L’entreprise Mecosun démarre l’année 2022 en fanfare avec deux nouveautés importantes qui viennent de se concrétiser. D’une part l’obtention d’un ETN pour le système Fibrosun permettant la fixation des modules sur plaque fibres ciment et d’autres part la mise sur le marché du logiciel Roofcode. Mecosun, un acteur du solaire qui innove !

Elle était attendue, elle vient de tomber. Mecosun peut fièrement afficher l’ETN pour son système de fixation Fibrosun. Intérêt de ce système, il est adapté aux toitures neuves ou existantes. Il est aussi entièrement démontable sans aucun impact sur les plaques fibres ciment. Dans un contexte où le prix des bac aciers restent élevés et où les contraintes des agriculteurs souhaitant équiper leur stabulation en solaire conduisent à des mécontentements, la solution Fibrosun permet de répondre à ces problèmes. Sans oublier les problèmes de condensation liés à l’utilisation de bacs acier, même équipés de retardateur de condensation, souvent saturés en eau et également détériorés par les machines à empaillage automatique ! Fibrosun permet de reconduire une couverture respirante comme l’ont toujours eu les éleveurs au-dessus de leur tête depuis plus de 30 ans et d’assurer un équilibre financier plus favorable qu’un complexe bac acier + système solaire.

Le logiciel Roofcode est, quand à lui, né des difficultés rencontrées par les concepteurs et donneurs d’ordres de pouvoir évaluer ou élaborer un cahier des charges suivant les nouvelles normes Eurocode. Le logiciel permet en quelques clics de déterminer suivant le type de bâtiment et son environnement géographique les charges en toiture. Cela permet d’imposer à tous les systémiers comme Mecosun de répondre aux contraintes réelles et non à une interprétation, souvent trop sous-estimée, de la norme qui pourrait conduire à des accidents. Ce logiciel a été mis au point sous le contrôle de nombreux spécialistes référents des Eurocodes. « Prochaine étape, la validation du logiciel par le CSTB, en fonction du succès commercial, au vu de l’investissement » conclut Fabien Thuillier, gérant de Mecosun.