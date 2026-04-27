L’ESMC salue la dÃ©cision de la Commission europÃ©enne : les onduleurs des pays Ã  haut risque exclus du financement de l’UE

La Commission europÃ©enne a dÃ©cidÃ© que les financements de l’UE ne seront plus versÃ©s dans les projets Ã©nergÃ©tiques utilisant des onduleurs provenant de pays dits Ã haut risque â€“ Chine, Russie, Iran et CorÃ©e du Nord. Le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire (ESMC) salue vivement cette dÃ©cision comme une premiÃ¨re Ã©tape nÃ©cessaire pour protÃ©ger la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique europÃ©enne, et confirme que les fabricants europÃ©ens et d’autres pays occidentaux disposent dÃ©jÃ d’une capacitÃ© de production suffisante pour rÃ©pondre Ã la demande dans tous les segments du marchÃ© â€“ Ã des prix compÃ©titifs.

La Commission europÃ©enne a dÃ©cidÃ©, selon des rapports mÃ©diatiques, que les instruments de financement de l’UE â€“ y compris la Banque europÃ©enne d’investissement et le Fonds europÃ©en d’investissement â€“ ne peuvent plus Ãªtre utilisÃ©s pour des projets Ã©nergÃ©tiques contenant des onduleurs de Chine, de Russie, d’Iran ou de CorÃ©e du Nord. L’interdiction s’applique Ã©galement aux produits provenant d’entreprises dÃ©tenues ou contrÃ´lÃ©es par des entitÃ©s ou des personnes de ces pays, ainsi qu’aux projets situÃ©s dans les rÃ©gions voisines de l’UE telles que l’Afrique du Nord et les Balkans occidentaux qui sont connectÃ©s au rÃ©seau Ã©lectrique europÃ©en.

Â«Â Une dÃ©cision audacieuseÂ Â»

Â« C’est une dÃ©cision vraiment audacieuse qui a le potentiel de contribuer Ã la revitalisation de la production manufacturiÃ¨re en Europe et dans d’autres Ã©conomies partageant les mÃªmes idÃ©es Â», a dÃ©clarÃ© Christoph Podewils, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC. Â« Cette dÃ©cision envoie un signal clair sur la sÃ©curitÃ© des infrastructures critiques en Europe. Les onduleurs sont le cÅ“ur de chaque installation solaire et de stockage d’Ã©nergie et, en tant qu’appareils connectÃ©s Ã Internet, une porte d’entrÃ©e potentielle pour les cyberattaques. Il est juste que les financements de l’UE ne soient plus destinÃ©s Ã la technologie depuis des Ã‰tats Ã haut risque. Les fabricants europÃ©ens sont prÃªts Ã rÃ©pondre Ã cette demande. Une enquÃªte manufacturiÃ¨re ESMC menÃ©e en fÃ©vrier 2026 auprÃ¨s des principaux producteurs occidentaux d’onduleurs montre que les fabricants europÃ©ens et alliÃ©s disposent dÃ©jÃ d’une capacitÃ© substantielle. Alors que le marchÃ© solaire europÃ©en reprÃ©sentait environ 65 GW en 2025, la capacitÃ© de production actuelle de l’UE dÃ©passe les 100 GW par an. Une expansion supplÃ©mentaire de 45 GW est prÃ©vue dans les installations europÃ©ennes existantes d’ici 2027. La capacitÃ© occidentale hors UE fournit aujourd’hui au moins 26 GW supplÃ©mentaires, avec un potentiel d’expansion de 36 GW supplÃ©mentaires. Une nouvelle capacitÃ© peut Ãªtre mise en service en seulement six Ã douze mois. Cette capacitÃ© est suffisante pour approvisionner de maniÃ¨re fiable tous les segments du marchÃ© photovoltaÃ¯que, y compris les installations photovoltaÃ¯ques sur toits.

Une cyberrÃ©silience significativement renforcÃ©e

Le passage aux onduleurs Western est trÃ¨s compÃ©titif en termes de coÃ»ts : Selon une analyse de Wood Mackenzie, les projets rÃ©sidentiels et commerciaux de petite photovoltaÃ¯que utilisant des onduleurs Western reprÃ©sentent un investissement supplÃ©mentaire modeste de seulement 1,7 % Ã 4,3 % du coÃ»t total du projet, selon la taille et l’emplacement du projet. Pour les grands projets Ã grande Ã©chelle â€” qui reÃ§oivent la majeure partie du financement de la BEI â€” cela reprÃ©sente moins de 2 % en Allemagne, en Espagne et en Europe de l’Est. Cette diffÃ©rence minimale de coÃ»ts offre une valeur exceptionnelle : une sÃ©curitÃ© de l’approvisionnement renforcÃ©e et une cyberrÃ©silience significativement renforcÃ©e dans l’ensemble des infrastructures Ã©nergÃ©tiques europÃ©ennes.

L’ESMC appelle les Ã‰tats membres de l’UE et tous les organismes publics de financement Ã mettre en Å“uvre la dÃ©cision de la Commission de maniÃ¨re cohÃ©rente et Ã aligner en consÃ©quence les programmes de soutien existants. L’ESMC exhorte Ã©galement les Ã‰tats membres de l’UE Ã soutenir pleinement la proposition actuelle de la Commission europÃ©enne visant Ã rÃ©viser la Loi sur la cybersÃ©curitÃ© (CSA 2) afin de traiter structurellement les risques croissants de chaÃ®ne d’approvisionnement et de cybersÃ©curitÃ© posÃ©s par les investisseurs issus des pays Ã haut risque.