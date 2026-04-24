Fox ESS classÃ©e nÂ°1 mondiale du stockage dâ€™Ã©nergie rÃ©sidentiel

Fox ESS, acteur chinois de rÃ©fÃ©rence dans les solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable, a Ã©tÃ© classÃ© numÃ©ro 1 mondial des fournisseurs de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie rÃ©sidentiels en 2025, sur la base des volumes expÃ©diÃ©s (en MWh), selon le Residential Energy Storage Market Tracker de S&P Global Energy. Une nouvelle preuve de lâ€™hÃ©gÃ©monie chinoise en la matiÃ¨reÂ !

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Selon le rapport, Residential Energy Storage Market Tracker de S&P Global Energy, Fox ESS se placerait sur la plus haute marche du podium mondial de la batterie rÃ©sidentielle. Le rapport positionne Ã©galement Fox ESS Ã la premiÃ¨re place en Allemagne et au Royaume-Uni, soulignant la dynamique de lâ€™entreprise sur des marchÃ©s clÃ©s ainsi que lâ€™expansion continue de son rÃ©seau de distribution.

Â«Â La dÃ©mocratisation dâ€™une Ã©nergie propre et fiable pour les foyers du monde entierÂ Â»

Par rapport Ã 2024, la part de marchÃ© mondiale de Fox ESS a progressÃ© de 50 % en 2025, consolidant sa position dans un secteur du stockage rÃ©sidentiel en forte croissance. Lâ€™entreprise a poursuivi son dÃ©veloppement Ã lâ€™international, avec un doublement de ses effectifs mondiaux depuis fin 2024. Ã€ avril 2026, Fox ESS compte plus de 5 000 collaborateurs dans le monde et a renforcÃ© sa prÃ©sence locale avec lâ€™ouverture de nouveaux bureaux, notamment Ã Sydney, en Australie.

Â« Nous sommes particuliÃ¨rement fiers de cette rÃ©ussite remarquable. Elle reflÃ¨te notre engagement en faveur de lâ€™innovation, de la qualitÃ© produit et de la dÃ©mocratisation dâ€™une Ã©nergie propre et fiable pour les foyers du monde entier Â», confie Michael Zhu, CEO de Fox ESS. Â« Nous continuerons Ã repousser les limites pour proposer des solutions permettant aux particuliers et aux entreprises de progresser vers lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique. Â» Par ailleurs, Fox ESS a lancÃ© Ã lâ€™Ã©chelle mondiale la campagne Championâ€™s Choice, qui associe le soutien de champions sportifs Ã la reconnaissance dâ€™organisations prestigieuses. AprÃ¨s un premier dÃ©ploiement en Australie, lâ€™entreprise a signÃ© en dÃ©cembre dernier un partenariat avec Ian Thorpe, quintuple champion olympique. Cette initiative illustre lâ€™ambition de Fox ESS de crÃ©er toujours plus de valeur pour ses clients et partenaires.

Plus de 400 experts en R&D

Fox ESS sâ€™engage Ã construire une relation de confiance durable avec ses clients et partenaires. Lâ€™entreprise propose des systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie fiables et de haute qualitÃ©, conÃ§us pour garantir des performances constantes, et soutenus par des processus de contrÃ´le qualitÃ© rigoureux visant Ã rÃ©pondre aux standards les plus Ã©levÃ©s. Fox ESS dÃ©veloppe des solutions adaptÃ©es Ã la fois aux installateurs et aux utilisateurs finaux. GrÃ¢ce Ã des investissements continus en recherche et dÃ©veloppement, lâ€™entreprise anticipe les Ã©volutions du marchÃ©, facilite le travail des installateurs et accompagne les particuliers dans leur transition Ã©nergÃ©tique tout en contribuant Ã la rÃ©duction de leurs coÃ»ts dâ€™Ã©lectricitÃ©. Avec une Ã©quipe de plus de 400 experts en R&D, Fox ESS poursuit lâ€™optimisation de la conception de ses produits afin de simplifier leur transport, leur installation et leur utilisation au quotidien. Lâ€™application FoxCloud, alimentÃ©e par lâ€™intelligence artificielle, rend Ã©galement la gestion de lâ€™Ã©nergie plus intuitive, permettant aux utilisateurs de suivre et piloter leur consommation, de gÃ©rer leurs Ã©quipements connectÃ©s et dâ€™analyser en dÃ©tail leur production et leur usage Ã©nergÃ©tique au sein dâ€™une plateforme unique, pour une tranquillitÃ© dâ€™esprit accrue.