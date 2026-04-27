GreenYellow lève plus de 800 millions d’euros et affirme son ambition de leader de l’électrification flexible

GreenYellow annonce la réalisation d’un financement historique de plus de 800 millions d’euros, le plus important jamais levé par le Groupe. Un renforcement financier majeur pour accélérer l’exécution du plan de croissance !

Cette levée stratégique de plus de 800 millions d’euros refinance la dette corporate existante de GreenYellow et renforce significativement sa capacité d’investissement afin de soutenir une ambition claire : s’imposer comme le leader de l’électrification et de la flexibilité “as a service” pour la compétitivité des entreprises industrielles et commerciales.

« Affranchir les entreprises de la volatilité des prix de l’énergie en alliant indépendance et décarbonation »

Ce nouveau financement augmente de 35 % les moyens du Groupe pour accélérer le déploiement de son offre intégrée à forte valeur ajoutée, soutenir une dynamique active d’acquisitions ciblées et développer de nouvelles briques technologiques pour servir la convergence de sa plateforme d’offres. Structurée autour du groupement historique de bailleurs de fonds internationaux de GreenYellow, rejoint par de nouvelles banques internationales, cette transaction illustre la confiance renouvelée du secteur financier. « Ce financement historique de 800 millions d’euros marque un tournant stratégique pour GreenYellow. Il nous donne les moyens de notre mission : affranchir les entreprises de la volatilité des prix de l’énergie en alliant indépendance et décarbonation. Dans un marché où l’énergie est devenue le premier levier de compétitivité industrielle, nous passons à l’échelle supérieure pour garantir à nos clients une maîtrise de leur facture énergétique. » confie Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Une plateforme d’électrification flexible au service de la compétitivité

Dans un contexte de volatilité croissante des prix de l’énergie, GreenYellow positionne sa plateforme d’électrification comme un bouclier stratégique pour la compétitivité et l’indépendance énergétique des entreprises industrielles et commerciales. En combinant production solaire on-site, efficacité énergétique, stockage par batteries et gestion intelligente dynamique de la flexibilité, GreenYellow permet à ses clients de maîtriser leur facture énergétique, sécuriser leur performance et accélérer leur trajectoire de décarbonation.

« Cette transaction renforce notre structure financière ainsi que notre liquidité et nous donne accès à une ressource financière à un coût compétitif, tout en nous donnant la visibilité nécessaire pour exécuter notre plan de croissance. » complète Stéphane Feldmann, Directeur Administratif et Financier de GreenYellow.

Encadré

Un financement structurant, soutenu par des acteurs de premier plan

Santander Corporate and Investment Banking a agi en qualité de Conseil Financier exclusif, Arrangeur Chef de File Mandaté & Teneur de Livre, et Agent sur la transaction, aux côtés d’un consortium de bailleurs de fonds internationaux de premier plan, incluant :