L’ESMC rejoint 22 industries europÃ©ennes pour appeler Ã  un renforcement de la dÃ©fense commerciale de l’UE

Le Conseil europÃ©en de la fabrication solaire a cosignÃ© une dÃ©claration conjointe avec 22 autres associations industrielles europÃ©ennes, exhortant la Commission europÃ©enne Ã appliquer sa boÃ®te Ã outils de dÃ©fense commerciale plus rapidement et de maniÃ¨re plus dÃ©cisive contre les pratiques commerciales dÃ©loyales et la surcapacitÃ© causÃ©e par les Ã‰tats.

De l’acier et du ciment aux produits chimiques, verre, aluminium et solaire, 23 associations industrielles europÃ©ennes qui font rarement cause commune ont dÃ©signÃ© une seule demande : l’UE doit veiller Ã ce que la concurrence sur son marchÃ© soit Ã©quitable. Leur dÃ©claration industrielle conjointe sur la nÃ©cessitÃ© d’une plus grande ambition dans la dÃ©fense commerciale de l’UE avertit que les pratiques commerciales dÃ©loyales et la surcapacitÃ© structurelle dans les Ã©conomies non marchandes sont devenues une menace croissante pour la colonne vertÃ©brale industrielle europÃ©enne, qu’il s’agisse des secteurs en amont comme en aval.

Des distorsions attribuÃ©es Ã des politiques industrielles dirigÃ©es par l’Ã‰tat

Les signataires attribuent ces distorsions Ã des politiques industrielles dirigÃ©es par l’Ã‰tat â€” subventions directes, incitations fiscales et autres formes de soutien â€” qui permettent aux producteurs soutenus par l’Ã‰tat de maintenir la production excÃ©dentaire et de l’exporter vers l’UE Ã des niveaux sous-Ã©valuÃ©s. Les fabricants europÃ©ens, dÃ©jÃ confrontÃ©s Ã des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques Ã©levÃ©s et Ã des obligations environnementales et rÃ©glementaires ambitieuses, se retrouvent contraints de rivaliser sur un terrain de jeu inÃ©gal, ce que la dÃ©claration identifie comme l’un des principaux moteurs de la faiblesse de la compÃ©titivitÃ© europÃ©enne. Les associations sont explicites : elles ne demandent pas Ã Ãªtre protÃ©gÃ©es de la concurrence, mais Ã ce que cela soit rendu Ã©quitable.

Â« Un terrain de jeu Ã©quitable et Ã©quitable est la condition prÃ©alable Ã la survie de toute base industrielle en Europe Â»

Pour la fabrication solaire, la dynamique est bien trop familiÃ¨re. Les importations sous-Ã©valuÃ©es, soutenues par le soutien de l’Ã‰tat, ont Ã plusieurs reprises dÃ©passÃ© la capacitÃ© de rÃ©action de l’Europe, et les retards dans l’action politique se traduisent directement par la fermeture d’usines et la perte permanente de capacitÃ© industrielle et d’emplois. La dÃ©claration note que les dÃ©lais d’attente Ã l’Ã©tape d’ouverture du dossier s’Ã©tendent dÃ©sormais sur plusieurs mois, laissant les producteurs de l’UE exposÃ©s bien avant qu’une enquÃªte ne commence officiellement. Â« Un terrain de jeu Ã©quitable et Ã©quitable est la condition prÃ©alable Ã la survie de toute base industrielle en Europe Â», a dÃ©clarÃ© Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC. Â« Les fabricants solaires ont dÃ©jÃ compris ce que coÃ»te Ã agir trop tard. La Commission dispose des outils nÃ©cessaires ; ce qui manque, c’est la vitesse et le bÃ¢ton pour les utiliser Ã temps. Â»

Donner au solaire europÃ©en une chance Ã©quitable de concurrencerÂ le systÃ¨me commercial mondial

Les signataires appellent la Commission europÃ©enne Ã prendre quatre mesures concrÃ¨tes :

Assurez correctement le personnel DG Commerce. Les services de dÃ©fense commerciale de la Commission sont gravement sous-effectifs, tant en termes absolus qu’en comparaison avec les principaux partenaires internationaux de l’UE. Les renforcer est dÃ©crit comme l’action Ã court terme la plus importante Ã long terme.

Agissez plus vite et de maniÃ¨re plus prÃ©ventive. Les instruments existants doivent Ãªtre utilisÃ©s plus tÃ´t, avant que les dommages ne deviennent irrÃ©versibles, et appliquÃ©s sur toute la chaÃ®ne de valeur â€” Ã©vitant ainsi que les distorsions ne se dÃ©placent simplement d’un segment de produit Ã l’autre dans un coÃ»teux jeu de Â« tap-taupe Â».

Envisagez un nouvel instrument. Un outil dÃ©diÃ©, conforme Ã l’OMC, devrait Ãªtre envisagÃ© pour traiter de maniÃ¨re ciblÃ©e les distorsions induites par l’Ã‰tat et leurs dÃ©bordements.

Utiliser le rÃ¨glement sur les subventions Ã©trangÃ¨res de maniÃ¨re plus stratÃ©gique. Le FSR devrait aller au-delÃ des transactions individuelles et des procÃ©dures d’approvisionnement pour s’intÃ©resser Ã des schÃ©mas Ã©tablis de comportement non commercial Ã travers les secteurs et les chaÃ®nes de valeur.

La mise en Å“uvre de ces mesures, concluent les signataires, serait un dÃ©but pour aligner la politique commerciale de l’UE sur les rÃ©alitÃ©s du systÃ¨me commercial mondial actuel â€” et pour donner Ã l’industrie europÃ©enne, y compris au solaire, une chance Ã©quitable de concurrencer.

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