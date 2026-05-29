DMEGC Solar dÃ©voilera ses modules photovoltaÃ¯ques de nouvelle gÃ©nÃ©ration Ã  lâ€™Intersolar Europe 2026

DMEGC Solar, fabricant solaire mondial de rang Tier 1, a annoncÃ© sa participation Ã lâ€™Intersolar Europe de cette annÃ©e. La sociÃ©tÃ© devrait y prÃ©senter sa prochaine gÃ©nÃ©ration de modules â€” lâ€™INFINITY RT 3.0 â€” lors de cet Ã©vÃ©nement. Vous avez dit innovationÂ ?

Lâ€™Ã©volution de la sÃ©rie INFINITY RT se reflÃ¨te clairement dans lâ€™augmentation de sa puissance et de ses rendements. Le module utilitaire G12RT-B66 a dÃ©jÃ atteint une puissance de production de masse de 650 W plus tÃ´t cette annÃ©e, soit une hausse dâ€™au moins 15 W par rapport aux 635 W de sa version 2.0 â€” un chiffre qui demeure la puissance de rÃ©fÃ©rence pour de nombreux fabricants solaires. DMEGC attribue ces progrÃ¨s principalement Ã lâ€™adoption dâ€™une technologie dâ€™encapsulation haute densitÃ© avancÃ©e, qui augmente sensiblement la surface de cellules actives au sein du module. Cela permet non seulement dâ€™accroÃ®tre la puissance, mais aussi dâ€™amÃ©liorer lâ€™aspect esthÃ©tique du module en rÃ©duisant les espaces entre les cellules et les cadres, offrant une expÃ©rience visuelle plus homogÃ¨ne et Ã©purÃ©e.

RÃ©sistance Ã des grÃªlons de 50 mm Ã 111 km/h et Ã des charges de neige extrÃªmes allant jusquâ€™Ã 8 100 Pa

Cette mÃªme technologie a Ã©tÃ© appliquÃ©e aux modules INFINITY 3.0 destinÃ©s aux applications rÃ©sidentielles et aux marchÃ©s commerciaux & industriels (C&I). Le module Full Black G12RT-G48HBB, enrichi par la technologie ABT exclusive de DMEGC, poursuit le succÃ¨s de la sociÃ©tÃ© sur le marchÃ© rÃ©sidentiel avec une puissance maximale de 485 W. Un autre module rÃ©sidentiel, le G12RT-G48HBW-Extreme, offre une durabilitÃ© supÃ©rieure avec une certification HW5, ce qui signifie quâ€™il peut rÃ©sister Ã des grÃªlons de 50 mm Ã 111 km/h et Ã des charges de neige extrÃªmes allant jusquâ€™Ã 8 100 Pa. Du cÃ´tÃ© C&I, la puissance du module G12RT-B54HBT atteint un maximum de 530 W. Tous les modules INFINITY RT 3.0 maintiennent une haute fiabilitÃ© et obtiennent de meilleures performances lors des tests de contrainte prolongÃ©s par rapport Ã leurs prÃ©dÃ©cesseurs.

Un module de la gamme Agri-PV et serre sera exposÃ©

Au moins un module de la gamme Agri-PV et serre sera exposÃ©. Le G12RT-B44HST de 420 W se distingue par sa transparence de 33 %, Ã©tablissant un Ã©quilibre optimal entre production dâ€™Ã©nergie solaire et croissance des cultures. Dâ€™autres modÃ¨les de la sÃ©rie proposent des options de transparence allant de 3 % Ã 48 %. Sera Ã©galement prÃ©sentÃ© un module conÃ§u pour faciliter lâ€™installation, nettement plus petit et plus lÃ©ger que les modules conventionnels, permettant une installation plus aisÃ©e et plus sÃ©curisÃ©e pour les techniciens, tout en assurant la compatibilitÃ© avec les projets de repowering.