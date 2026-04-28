Câ€™est Ã  lire/Plaidoyer pour la transition Ã©olienne et solaire : rÃ©ponses Ã  100 idÃ©es reÃ§ues par Paul Neau

Pour en finir avec les fake news sur les Ã©nergies renouvelablesÂ ! Depuis quelques annÃ©es, la transition Ã©nergÃ©tique basÃ©e sur lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables fait lâ€™objet de nombreuses attaques par des forces conservatrices et/ou des filiÃ¨res concurrentes. En consÃ©quence, de multiples idÃ©es reÃ§ues ou fausses se propagent Ã leur sujet. Petit florilÃ¨ge :

Â« Les parcs Ã©oliens sont implantÃ©s nâ€™importe oÃ¹ et nâ€™importe comment. Â»

Â« Ce nâ€™est pas Ã la France de faire des efforts pour limiter ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre. Â»

Â« Une France 100 % Ã©nergies renouvelables, câ€™est impossible techniquement ! Â»

Â« Trop de renouvelables entraÃ®ne des black-out Ã©lectriques. Â»

Â« Les Ã©nergies renouvelables sâ€™ajoutent aux Ã©nergies fossiles, sans les remplacer. Â»

Â« Le potentiel de la gÃ©othermie est gigantesque, on nâ€™a pas besoin dâ€™autant de solaire et dâ€™Ã©olien. Â»

Â« Lâ€™Ã©olien et le solaire sont des gadgets dâ€™Ã©colos qui ne sont pas rentables. Â»

Â« Lâ€™Ã©olien et le solaire font lâ€™objet de rejets massifs de la part des populations locales. Â»

Pour contrecarrer cette prolifÃ©ration dâ€™idÃ©es fausses et/ou reÃ§ues, Paul Neau a Ã©crit cet ouvrage avec prÃ©cision et rigueur, en se rÃ©fÃ©rant Ã un large Ã©ventail dâ€™Ã©lÃ©ments factuels et chiffrÃ©s ainsi quâ€™Ã sa large expÃ©rience de terrain. Son but : rÃ©tablir les vÃ©ritÃ©s scientifiques et fournir des arguments sourcÃ©s aux citoyens et citoyennes, soucieux de trouver des solutions pÃ©rennes et concrÃ¨tes au bouleversement climatique. Le livre permet ainsi de faire le point sur la transition Ã©nergÃ©tique, enjeu Ã©cologique de premier plan qui suscite de nombreux dÃ©bats contradictoires, Ã lâ€™heure oÃ¹ les Ã©nergies renouvelables viennent de passer un cap symbolique. Pour la premiÃ¨re fois en 2025, lâ€™Ã©lectricitÃ© produite en Europe Ã partir de lâ€™Ã©olien et du solaire a dÃ©passÃ© celle dâ€™origine fossile.

Lâ€™expertise de lâ€™auteur est garante dâ€™honnÃªtetÃ© intellectuelle loin de tout dogmatisme polarisÃ©. Physicien de formation, Paul Neau gravite dans le monde des Ã©nergies renouvelables depuis prÃ¨s de cinquante ans et est expert des questions liÃ©es Ã la transition Ã©olienne et solaire. DÃ©sormais formateur en Ã©coles dâ€™ingÃ©nieurs, il est membre de lâ€™association nÃ©gaWatt, dont lâ€™objectif est Â« de montrer quâ€™un autre avenir Ã©nergÃ©tique est non seulement rÃ©alisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la sociÃ©tÃ© Â». Plaidoyer pour la transition Ã©olienne et solaire est son premier essai.

EssaiÂ : Plaidoyer pour la transition Ã©olienne et solaire

EditionsÂ : Rue de lâ€™Ã©chiquier

Collection : Diagonales

Prix : 19,90 euros

Format : 140 x 210 mm

Nombre de pages : 256

Parution: le 22 mai 2026