Les tuiles photovoltaÃ¯ques d'imerys Toiture maintenues sur la liste verte de l'AQC

Après une enquête menée auprès d’assureurs et d’experts de la construction qui a révélé un nombre important de sinistres, notamment des incendies, la Commission Prévention Produits (C2P) de l’Agence Qualité Construction a placé sous surveillance les systèmes photovoltaïques intégrés en toiture. Composée d’un collège de représentants du monde du bâtiment (CAPEB, FFB, CSTB…), la Commission Prévention Produits vient de publier ses résultats : les tuiles photovoltaïques IMERYS Toiture sont maintenues sur la liste verte et ne font nullement partie de celles considérées comme à risque.

Enregistrées sous Avis Technique n°21/15-50, les tuiles photovoltaïques d’IMERYS Toiture ne font donc pas l’objet d’une mise en observation de la part de la Commission Prévention Produits et sont ainsi considérées comme technique courante prise en charge par les assureurs. Ce référencement dans la liste verte de la C2P prouve, s’il en était besoin, la grande fiabilité des solutions photovoltaïques conçues par IMERYS Toiture et plus largement celle de sa gamme solaire.

Développées en étroite collaboration avec des couvreurs, les tuiles photovoltaïques d’IMERYS Toiture n’ont jamais fait l’objet d’un litige depuis 15 ans, début de commercialisation de la gamme, que ce soit en termes d’étanchéité ou d’incendie. Cette confiance renouvelée de la Commission Prévention Produits de l’AQC confirme la position d’expert incontournable du toit et des façades d’IMERYS Toiture, acteur référent sur le marché des ENR.

Rappelons que la gamme solaire d’IMERYS Toiture se compose de tuiles photovoltaïques pouvant être utilisées avec les solutions Evolu’Kit, Stock’It et Sell’Kit, mais également des dernières innovations comme l’Alpha Solaire, l’Hybrid’Kit et la Marquise Solaire.

