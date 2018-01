VOL-V produira du biomÃ©thane encore plus vert grÃ¢ce Ã  l'autoconsommation solaire

Après avoir un tantinet délaissé l’énergie solaire, le groupe héraultais VOL-V revient à ses premières amours à travers l’autoconsommation cette fois. Il a ainsi été lauréat du dernier appel d’offres autoconsommation publié le 11 décembre 2017 avec des projets représentant plus d’un mégawatt. Ces futures installations seront d’autant plus vertueuses pour l’entreprise, puisqu’il s’agit d’équiper les centrales biométhanes du groupe.

La biométhanisation a de gros besoins d’électricité

« Pour démarrer dans ce nouveau marché de l’autoconsommation, il nous a paru indispensable de montrer l’exemple en équipant en autoconsommation nos propres sites industriels. Plus précisément nous allons créer des installations photovoltaïques sur les hangars de stockage des matières et sur les bâtiments dans lesquels est produit du gaz renouvelable. Nos unités de biométhanisation ont un besoin important d’électricité, car les process mis en place utilisent de nombreuses machines outils (malaxeurs, pompes, convoyeurs…). C’est donc naturellement que l’autoconsommation a trouvé sa place sur ce type de site industriel. En faisant entrer nos centrales de production de biométhane dans l’aire de l’autoconsommation, nous espérons gagner en compétitivité en réduisant les couts de production de notre gaz et cela grâce au photovoltaïque.

« Convaincu par la vertu de l’autoconsomation

« Grâce à cet appel d’offre en autoconsommation, nous allons pouvoir équiper trois premières centrales de production de biométhane de panneaux photovoltaïques. Une fois amortis, ces derniers permettront de baisser la facture d’électricité de 30%, ce qui contribuera à rapprocher notre prix de production du biométhane de celui du marché. » Cédric de Saint-Jouan, Président et fondateur de VOL-V.« Nous sommes très fiers que 100% des projets, que nous avons présentés à ce dernier appel d’offres autoconsommation de la CRE, aient été lauréats. Convaincu par la vertu de l’autoconsommation et fort de son expérience dans le solaire photovoltaïque depuis bientôt 10 ans, le groupe VOL-V s’investit dans ce nouveau marché en proposant des solutions d’accompagnement complètes. Nous nous projetons dans un développement très ambitieux sur ce marché de l’autoconsommation » Arnaud Guyot, Directeur et fondateur de VOL-V.

