Agriculture et Energie : les pÃ´les DERBI et Agri Sud-Ouest organisent une rencontre pour trouver des synergies

A l’heure où le ministre de l’écologie Nicolas Hulot exhorte les agriculteurs à sa lancer dans la production d’énergie, les pôles de compétitivité DERBI et Agri Sud-Ouest Innovation collent à l’actualité en organisant le jeudi 18 juillet de 9h00 à 13h00 à la Maison Lafage Route de Canet à Perpignan une rencontre technologique Innov’ENR sur le thème : « Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes : Enjeux et Retours d’expérience ».

Dans le secteur agri-agro comme dans de nombreux autres secteurs d’activité, l’énergie constitue une part importante des coûts de production. L’augmentation récurrente des coûts de l’énergie impacte de façon importante la rentabilité des exploitations et des industries de transformation. A cela s’ajoute des considérations environnementales liées à l’origine majoritairement fossile de l’énergie, à l’émission des Gaz à Effet de Serre (GES) et leur impact sur les changements climatiques.

Des innovations sont attendues pour mettre en place une agriculture et des industries agroalimentaires plus éco-efficientes, utilisant les ressources de façon optimisée tout en étant respectueuse de l’environnement et moins dépendante des ressources fossiles. Plusieurs leviers d’action potentiels se dessinent :

- les économies d’énergie, au travers de modes de production plus efficients, en utilisant des équipements ou des procédés plus performants ou optimisés, par la réduction de l’intensité en matière et/ou en eau, par le développement de l’économie circulaire ou par la récupération d’énergie.

- la production d’énergie et la substitution des énergies fossiles par des énergies d’origine renouvelable en ayant recours par exemple au photovoltaïque ou à la biomasse.

L’objectif de cette matinale sera de balayer les enjeux de l’énergie dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire et de travailler en groupe sur des pistes d’innovation potentielle.

