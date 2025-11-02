La baisse des Ã©missions de gaz Ã  effet de serre nâ€™est pas au rendez-vous, lâ€™AcadÃ©mie des technologies sâ€™en Ã©meut

Face au ralentissement prÃ©occupant de la baisse des Ã©missions de gaz Ã effet de serre, lâ€™AcadÃ©mie des technologies sonne lâ€™alerte dans son dernier avis. Elle prÃ´ne lâ€™accÃ©lÃ©ration et le recentrage nÃ©cessaires pour viser la neutralitÃ© carbone avec pragmatisme. Pour une transition Ã©nergÃ©tique au service de trois prioritÃ©s : environnement, sociÃ©tÃ©, Ã©conomieÂ !

Une chose est claire. Pour lâ€™AcadÃ©mie des technologies, lâ€™objectif environnemental de rÃ©duction des Ã©missions doit se combiner avec, dâ€™une part, un objectif social pour garantir Ã tous la disponibilitÃ© dâ€™une Ã©nergie abondante et bon marchÃ© et Ã©conomique, dâ€™autre part pour assurer la compÃ©titivitÃ© de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise et sa souverainetÃ©, dont la production en France et en Europe des composants et services nÃ©cessaires Ã la dÃ©carbonation.

Des ajustements urgents Ã la PPE 3 et Ã la SNBC 3

Alors que la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE 3) et la stratÃ©gie nationale bas carbone (SNBC 3) sont en cours de finalisation, lâ€™AcadÃ©mie alerte sur leur horizon trop court pour viser les ambitions de 2050. Elle identifie plusieurs fragilitÃ©s majeures de la PPE 3 qui doivent Ãªtre corrigÃ©es. Pour la France, qui a dÃ©jÃ une Ã©lectricitÃ© quasiment complÃ¨tement dÃ©carbonÃ©e, les trois enjeux essentiels sont la dÃ©carbonation des usages, une sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique prÃ©parÃ©e, choisie et partagÃ©e, ainsi quâ€™une croissance maÃ®trisÃ©e des Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es (Ã©olien, solaire, hydraulique, nuclÃ©aire, biomasse et gÃ©othermie). La dÃ©carbonation des usages sera la clÃ© du succÃ¨s, autour de trois enjeux principaux : le transport, le secteur rÃ©sidentiel et tertiaire et lâ€™industrie.

Pour ce faire, lâ€™AcadÃ©mie fait des propositionsÂ :

stimuler lâ€™offre de vÃ©hicules Ã©lectriques abordables et organiser le rÃ©seau de charge rapide des vÃ©hicules utilitaires lÃ©gers et des poids lourds.

industrialiser la rÃ©novation des bÃ¢timents et mettre en place une maÃ®trise dâ€™Å“uvre spÃ©cifique Ã la disposition des donneurs dâ€™ordre.

donner les moyens Ã lâ€™industrie de se dÃ©carboner de faÃ§on compÃ©titive avec une Ã©lectricitÃ© abordable, un accÃ¨s au biogaz et le dÃ©veloppement de la capture du CO2.

Le mix Ã©lectrique doit prendre en compte les coÃ»ts complets des diffÃ©rentes Ã©nergies et leur impact sur le systÃ¨me Ã©lectrique (production, mais aussi stockage, stabilitÃ© des rÃ©seaux, sÃ©curitÃ© de la production et de son approvisionnement en matÃ©riaux etc.). La disponibilitÃ© de la biomasse pour produire de la chaleur et du biogaz est fortement surestimÃ©e : son utilisation doit Ãªtre prioritairement rÃ©servÃ©e aux secteurs les plus difficiles Ã dÃ©carboner. Face Ã la rÃ©duction avec le rÃ©chauffement climatique du puits de carbone naturel (sols et forÃªts), il est urgent de dÃ©velopper les technologies de capture du CO2 pour permettre dâ€™absorber, stocker ou utiliser les Ã©missions des secteurs non ou difficilement dÃ©carbonables : production de ciment, dâ€™engrais, dâ€™acier, industrie chimique, Ã©levage etc.

Repenser le cadre gÃ©nÃ©ral de la transition Ã©nergÃ©tique

Ces actions spÃ©cifiques [ainsi que de nombreuses autres dÃ©veloppÃ©es dans lâ€™avis] sâ€™inscrivent dans un cadre plus gÃ©nÃ©ral. Pour encourager la sobriÃ©tÃ© et lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique, il faut fondamentalement repenser la fiscalitÃ© des Ã©nergies en la fondant sur le prix de la tonne de carbone Ã©vitÃ©e : les profondes anomalies de fiscalitÃ© entre Ã©nergies fossiles (gaz notamment) et Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es doivent Ãªtre corrigÃ©es. La politique Ã©nergÃ©tique europÃ©enne doit Ãªtre Ã©galement ajustÃ©e pour traiter de la mÃªme faÃ§on toutes les Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es, dont lâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire. La transition Ã©nergÃ©tique est une opportunitÃ© dâ€™industrialisation et de rÃ©industrialisation. Elle nÃ©cessitera une protection des frontiÃ¨res beaucoup plus forte que le mÃ©canisme dâ€™ajustement europÃ©en qui devrait rentrer en vigueur sur un nombre limitÃ© de semiproduits.

Elle devra prendre en compte la dÃ©pendance actuelle Ã certains matÃ©riaux critiques.

EncadrÃ©

Conclusion de lâ€™AcadÃ©mie des technologies

La neutralitÃ© carbone est un objectif exigeant Ã transformer en opportunitÃ© de dÃ©veloppement. Atteindre la neutralitÃ© carbone reprÃ©sente un dÃ©fi considÃ©rable, des efforts immÃ©diats et des innovations pour une politique Ã©nergÃ©tique rÃ©aliste et ambitieuse dont il faut se donner les moyens, mais aussi une formidable opportunitÃ© de dÃ©veloppement et de rÃ©silience pour la France, Ã condition dâ€™en faire un projet collectif, cohÃ©rent et durable.