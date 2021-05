Les tarifs des systÃ¨mes de fixation de Dome Solar fortement impactÃ©s par la pandÃ©mie

Malgré la crise sanitaire mondiale, la filière solaire a la chance de travailler dans un secteur d’activités porteur et empreint de dynamisme. Cependant, une demande accrue combinée à l’évolution des prix de l’acier et de l’aluminium et l’accroissement de leurs délais d’approvisionnements ont des répercussions directes sur l’activité d’une entreprise comme Dome Solar, spécialiste des systèmes de fixation de modules solaires. Dans un point presse du 14 avril dernier, la ministre chargée de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, indique que ” l’aluminium et l’acier subissent des hausses de prix allant de 50 à 80 % “. Ceci étant couplé à des délais de livraison allant parfois jusqu’à 3 ou 4 mois. De plus, certaines incertitudes subsistent, du fait notamment du choix d’orientation économique des politiques américaine et chinoise, mais également parce que la pandémie Covid-19 n’est pas encore terminée.

De fortes hausses de prix

« Nous devons nous y résoudre, ces évolutions en lien direct avec notre environnement économique vont entraîner une hausse des prix des systèmes de fixations Dome Solar pour toute commande ou livraison à partir du 31 mai 2021 : entre 8 et 17 % pour les systèmes en aluminium et entre 6 et 21 % pour les systèmes en acier » déplore l’entreprise dans un communiqué tout en poursuivant ses efforts dans la qualité et l’innovation. « Nos équipes continuent de se mobiliser et font leur maximum pour vous apporter entière satisfaction. Nous poursuivons nos efforts sur l’obtention de nouvelles certifications, nous nous impliquons dans la proposition de nouveaux services (le dernier en date, notre nouveau moteur de recherche modules certifiés/systèmes Dome Solar), nous mettons un point d’honneur au suivi qualité de vos commandes » conclut le communiqué.