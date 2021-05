Beoga lance une campagne de financement participatif

Aujourd’hui, après 18 mois de travail, la société héraultaise Beoga a réussi à mettre en place sa communauté énergétique pilote, en autoconsommation collective et à y intégrer des innovations encore inédites. La start-up a également créé un écosystème partenaire lui permettant d’avancer rapidement. Elle doit maintenant renforcer nos efforts pour continuer le développement afin de proposer une offre la plus simple et la plus performante possible. De cette façon, Beoga devrait être à même de faciliter le déploiement de ce modèle afin de favoriser la production d’énergies renouvelables locales et abordables et de d’offrir une partie réponse aux problématiques environnementales majeures.

Aussi, Beoga a décidé de faire appel au financement participatif qui permet à tout à chacun de soutenir l’entreprise dans son développement: Une communauté d’investisseurs pour développer des communautés d’énergie. Le crowdfunding (ou financement participatif) est apparu comme une solution et une opportunité majeure pour trouver les 600 000 € recherchés afin d’avoir les moyens de réaliser sa stratégie. Pour ce faire, une cagnotte a été lancée sur Wiseed pour participer à l’aventure humaine et entrepreneuriale que cela représente !

www.wiseed.com/fr/projet/38827957-beoga