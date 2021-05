Daniel Mugnier, ingÃ©nieur directeur de lâ€™agence Tecsol Lyon, nommÃ© prÃ©sident de lâ€™AIE PVPS TCP

Après presque 20 ans en tant que président du département PVPS TCP de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE), Stefan Nowak a décidé de passer la main à une nouvelle équipe. Suite à l’élection, Daniel Mugnier a été élu nouveau président. Toute la communauté IEA PVPS tient à remercier Stefan Nowak pour le travail incroyable qu’il a accompli au sommet de l’organisation qui est devenue le programme de collaboration technologique le plus important de l’IEA en termes de chercheurs et d’experts.

Le nouveau président Daniel Mugnier est bien connu dans la communauté PVPS de l’IEA. Ingénieur au bureau d’études Tecsol depuis une quinzaine d’années, il est un expert français respecté du photovoltaïque et du solaire thermique et a présidé le Solar Heating & Cooling TCP (IEA SHC) jusqu’en 2021. L’ADEME, l’Agence française pour la transition écologique, affiche son soutien à l’AIE PVPS dans les multiples défis auxquels l’institution internationale doit faire face alors même que le photovoltaïque est en train de devenir la principale source d’énergie de ce siècle. “Je souhaite travailler en équipe avec le Comité Exécutif, le Directoire et tous les experts des huit Tâches actives. Un de mes premiers objectifs est d’augmenter la visibilité du PVPS dans le monde afin d’influencer la révolution solaire en cours” a commenté Daniel Mugnier.