Les systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯ques ClickFit EVO TrussHook et ClickFIt EVO UniversalHook dâ€™Esdec sous ETN

Le bureau de contrôle Sud Est Prévention a émis un avis favorable à l’obtention d’une ETN « Enquête de Technique Nouvelle » N° MT/CS/L.18.04262 pour les systèmes de montage photovoltaïques ClickFit EVO TrussHook et ClickFIt EVO UniversalHook de la société Esdec.

Après plusieurs mois d’essais en laboratoire et sur des toitures, un dossier technique a été soumis au bureau de contrôle Sud Est Prévention dans le but d’obtenir une évaluation technique pour le crochet de toit ClickFit EVO TrussHook et le crochet de toit universel, ClickFit EVO UniversalHook. Cette évaluation technique a été validée pour une période de trois ans, et permet l’approbation de la compatibilité entre le procédé photovoltaïque et les marques de modules suivantes : AEG ; Aléo Solar ; Bisol ; DualSun ; Eurener ; LG Electronics ; Sunerg ; SunPower ; Sunrise et Systovi. De nouveaux modules sont en cours de validation et seront prochainement publiés dans une liste détaillée.

Esdec, présent depuis 2004 aux Pays-Bas est le leader mondial des systèmes de montage photovoltaïques en toiture, est représenté sur le marché français depuis 2018 par Nicolas Iznard. Avec cette évaluation technique, Esdec confirme la fiabilité et la qualité de ses produits ainsi que sa volonté de toujours apporter les solutions les plus pérennes et le meilleur service à ses partenaires.