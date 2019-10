Financement participatif 100% local de plus de 750 000â‚¬ pour 35 centrales PV sur bÃ¢timents agricoles dans le Grand Sud-Est

Les sociétés Apex Energies et Eco Green Holding ouvrent au financement participatif 35 projets de centrales photovoltaïques, soit 11,5 MWc, dans les Régions Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. La souscription est organisée par le pionnier français du financement participatif LENDOPOLIS, filiale de La Banque Postale. Le montant total est d’environ 750 000€ rémunéré à 5,5% par an sur 4 ans et se découpe en collectes réservées aux résidents des départements des projets ainsi qu’aux résidents des départements limitrophes.

Des projets d’une puissance allant de 143 kWc à 500 kWc

Ces centrales, développées par Eco Green Holding, seront installées sur des bâtiments agricoles construits ou rénovés par Apex Energies et permettra d’éviter l’émission d’environ 140 tonnes de CO2. D’une puissance unitaire allant de 143 kWc à 500kWc, les 35 projets représentent 11,5 MWc qui produiront près de 14 500 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 3200 foyers. Les bâtiments accueillant les centrales seront mis gratuitement à disposition de l’exploitant agricole pour une période de 20 ans. À l’issue de cette période ce dernier en deviendra propriétaire.

L’objectif : combiner développement des énergies renouvelables et soutien à l’agriculture locale

L’ensemble des autorisations nécessaires à la construction des centrales ont été obtenues. Les travaux, déjà engagés pour certaines centrales, s’étaleront jusqu’en octobre pour une mise en service des dernières centrales d’ici fin février 2020. « L’installation de ces équipements solaires est une combinaison positive pour le territoire. D’un côté, l’agriculteur dispose d’un hangar agricole et de l’autre nous développeur, d’une surface disponible pour produire de l’énergie verte. Au final, cette opération est gagnante-gagnante. Elle bénéficie en plus aux riverains de la centrale, qui peuvent investir dans cette épargne verte. Selon nous, ce modèle d’économie circulaire doit perdurer pour le bon développement de nos territoires » déclare Carlos Herrera-Malatesta, Directeur Général d’Apex Energies.

Un placement vert, rémunéré à 5,5% par an sur 4 ans, réservé aux habitants des régions

Pour les projets, les différentes collectes sont réservées exclusivement aux résidents de leurs départements d’implantation et des départements limitrophes. L’offre de financement participatif est ouverte au public pour une durée de deux mois mais pourra être fermée avant si l’objectif est atteint plus rapidement. Le montant minimum d’investissement, à partir de 20€, permet de rendre ce placement vert accessible au plus grand nombre. Le taux d’intérêt, fixé à 5,5% par an pour une durée de 4 ans, offre un rendement supérieur aux placements conventionnels. Ce placement financier n’est cependant pas garanti et comporte donc un certain niveau de risque. La société LENDOPOLIS met à disposition sur sa plateforme un grand nombre d’informations pour permettre à chacun d’investir en connaissance de cause.

Le financement participatif pour impliquer les citoyens

Il s’agit de la 3ème opération de financement participatif 100% régionale effectuée par Apex Energies, Eco Green Holding et Lendopolis issue de “l’engagement à l’investissement participatif” introduit par la Commission de Régulation de l’Énergie. En effet, l’État souhaite avantager les riverains dans l’implantation et le financement de projets d’énergies renouvelables. Ce projet découle directement de cette mesure incitative.