Soprema vise le dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que sur les bÃ¢timents industriels, logistiques et commerciaux

Selon Jean Damian, Directeur de SOPRASOLAR, le N°1 Français des solutions photovoltaïques sur les bâtiments industriels logistiques et commerciaux, le marché du photovoltaïque tend aujourd’hui à repartir, stimulé par 3 leviers majeurs :

- Économique : la mise en place de procédés solaires photovoltaïques sur la toiture d’un bâtiment industriel, logistique ou commercial permet de produire localement une électricité décarbonée, qui se révèle plus compétitive sur 25 ans que celle qui sera achetée à un fournisseur, du fait d’un effet ciseau : augmentation annoncée et constatée du prix de l’électricité, et baisse régulière et continue du prix de revient du kWh « solaire ».

- Réglementaire : de nombreuses évolutions réglementaires (qui émanent toutes de la loi pour la Transition Energétique et la croissance verte d’août 2015) rendent la présence de panneaux solaires de plus en plus systématique pour des constructions neuves de bâtiments à usage commercial, industriel et logistique de plus de 1000 m². A cela, s’ajoute l’évolution à venir pour les bâtiments tertiaires ou d’habitation, qui vise à ce que chaque nouvelle construction puisse produire localement quasiment tout ce qu’elle consomme, sur un an, en énergie renouvelable. Ce point est traité dans le cadre de l’expérimentation menée par le Gouvernement dans le cadre de la « Réglementation Environnementale 2020 ».

- Sociétal : un nombre croissant d’entreprises souhaitent aller plus loin que les Accords de Paris pour contribuer à l’effort global de lutte contre le réchauffement climatique. Dans cet objectif, elles s’engagent à compenser une partie de l’impact carbone de leur activité par la production d’électricité à base d’énergie renouvelable. En outre, si l’on suit les objectifs annuels fixés par la récente Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), les perspectives de développement du marché photovoltaïque sont florissantes, avec un marché qui devrait à très court terme doubler, voire tripler par rapport à ce qui est installé sur le marché chaque année.

Améliorer l’offre sur le « résidentiel collectif » et tertiaire

La marge de manœuvre est encore immense, notamment sur les toitures plates ! Pour Jean Damian : « On estime qu’entre 15-20 % des constructions neuves sur des bâtiments de type industriel, commercial ou logistique intègrent en 2019 un projet de centrale solaire PV. Si c’est en nette croissance par rapport aux années précédentes, l’objectif est bien d’augmenter cette valeur, tout en travaillant sur des solutions permettant d’adresser les cas de réfection, qui sont aujourd’hui très complexes à traiter. Un autre axe de travail est d’améliorer notre offre sur les dossiers de type « résidentiel collectif » et tertiaire, qui présentent des pratiques constructives assez distinctes. Le marché est donc devant nous, le réservoir de surface pour accueillir des centrales solaires PV sur toiture plate est énorme. Si la prise de conscience est lente chez les acteurs de la construction, les freins techniques, assurantiels et réglementaires sont identifiés, et peuvent tous être levés via une approche fine de chaque dossier ».

Des avantages immédiats

Pourquoi les industriels devraient-ils faire le choix du solaire ? Comme le rappelle Jean Damian, la pose de centrales solaires sur les toits plats de surfaces industrielles, logistiques ou commerciales, apporte aux propriétaires de ces bâtiments plusieurs avantages immédiats :

- Une baisse des charges de fonctionnement du bâtiment : avec le principe d’autoconsommation, l’électricité produite sur le site permet une économie sur la facture annuelle d’électricité.

- Un complément de revenu, lorsque le surplus d’électricité produit est revendu au réseau, via un tarif d’achat.

- Une baisse de l’empreinte carbone du bâtiment, via une production d’électricité largement décarbonée.

- Une augmentation du confort d’été pour les usagers, grâce à l’ombre permanente générée par les panneaux solaires sur l’étanchéité, qui fait baisser la température à l’intérieur du bâtiment !