Le 19 février 2024, BloombergNEF (Nex Energy Foundation), un organisme de recherche énergétique de renommée mondiale, a publié son rapport ” 1Q 2024 Global PV Market Outlook ” et a annoncé la dernière liste des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1. DMEGC Solar a été une fois de plus sélectionné pour cette liste qui fait autorité, démontrant ainsi la performance exceptionnelle de ses produits, la fiabilité de sa marque et ses solides capacités de financement.

Le système d’évaluation des fabricants de modules photovoltaïques de niveau 1 est développé par BNEF pour évaluer la solidité globale et la compétitivité du marché des fabricants de modules photovoltaïques. Pour être sélectionnés, les fabricants doivent avoir obtenu un financement sans recours auprès de six banques commerciales différentes au cours des deux dernières années, ce qui prouve leur capacité de financement et leur crédibilité sur le marché. De plus, à partir du premier trimestre 2024, BNEF a relevé la taille des projets de 1,5 MW à 5 MW, ce qui augmente encore le seuil de sélection. La dernière liste de Tier 1 (premier trimestre 2024) comprend plus de 20 usines de modules, ce qui représente une forte réduction par rapport aux plus de 40 usines du trimestre précédent.

Malgré des critères de sélection plus stricts et des barrières à l’entrée plus élevées, DMEGC Solar a réussi à rejoindre la liste des entreprises de Tier 1 grâce à ses performances exceptionnelles, démontrant ainsi son influence et sa compétitivité sur le marché international. Grâce à l’excellente performance de ses produits et à leur qualité fiable, DMEGC Solar a réussi à obtenir des qualifications d’approvisionnement pour de nombreux projets photovoltaïques à l’étranger et a reçu un soutien financier sans recours de la part de banques commerciales internationales, ce qui témoigne de sa solidité et de sa fiabilité financière.

DMEGC Solar a été très actif sur le marché récemment et a remporté de nombreuses distinctions, notamment la certification IEC TS 63209-1:2021 pour les tests de résistance étendus, le prix du meilleur praticien neutre en carbone et les meilleures notes MSCI ESG (BBB) et CDP (BB) parmi les entreprises photovoltaïques.