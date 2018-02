Les solutions SMA Ã©quipent la premiÃ¨re centrale photovoltaÃ¯que en France rÃ©alisÃ©e avec des stations 1500 volts

SMA France, filiale française de SMA Solar Technology équipe la première centrale photovoltaïque réalisée avec des stations 1500V en France. Mise en service fin 2017, la centrale photovoltaïque de La Fossette, développée et construite par EDF Energies Nouvelles, a une puissance installée de 12 mégawatts crêtes et compte 4 SMA Medium Voltage Power Station 2500. La technologie 1500V ouvre de nouvelles possibilités et permet d’importantes réductions du prix au watt dans les grandes centrales photovoltaïques. Située dans le département des Bouches-du-Rhône, la centrale solaire de La Fossette a été développée et construite par EDF Energies Nouvelles, au sein du complexe industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, sur des terrains d’Arcelor Mittal.

La solution SMA tout-en-un réunit un onduleur central Sunny Central de 2,5 MW (1500V), un transformateur et une cellule de distribution moyenne tension, le tout intégré dans un conteneur de 20 pieds.

« La technologie 1500 V est en train de devenir le standard pour les projets de grandes centrales. Elle réduit la sollicitation de certains composants électriques et accroit donc la disponibilité de la centrale. Notre solution containerisée1500V permet de réduire le niveau du CAPEX. Les coûts liés au transport sont considérablement réduits. Nous simplifions la réalisation de grands projets en France mais aussi à l’export et participons à rendre les centrales photovoltaïques encore plus compétitives. Nous proposons également un niveau de personnalisation élevé. Par exemple, chaque solution peut être adaptée aux besoins spécifiques de nos clients. » explique Jan Van Laethem, Regional Manager SMA Western Europe – West-Africa

Grâce aux solutions SMA, le site produit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 7 400 habitants, soit la moitié de la ville de Fos-sur-Mer. Ce projet illustre la capacité de SMA à fournir des solutions sur mesure adaptées aux enjeux du segment des grandes centrales photovoltaïques.

