Ever Monaco : Trois jours entiÃ¨rement dÃ©diÃ©s Ã  l'lectromobilitÃ©, aux Smart solutions et aux EnR

Ever Monaco remet ça du 10 au 12 avril 2018 ! Trois jours d’exposition, de débats, d’échanges, de conférences, de démonstrations et d’essais avec toujours plus d’énergies renouvelables au programme. La journée du mardi 10 avril 2018 sera consacrée au thème «Transport durable, habitat & Smart solutions». En vedette, le véhicule électrique comme acteur pour l’auto-consommation (gestion de l’énergie solaire, solutions de stockage) ! Les journées du mercredi 11 et du jeudi 12 avril 2018 tourneront autour de la «Mobilité et des territoires durables» avec la FNCCR & le SER. La matinée du jeudi laissera ainsi une grande place aux « EnR dans les territoires durables» avec des tables rondes sur les villes et territoires à énergie positive, les retours d’expériences et bonnes pratiques, le stockage, les smart solutions, la sécurité des réseaux et l’auto-production. Un Ever Monaco de plus en plus focalisé sur les EnR indissociables désormais de la mobilité électrique !

