Les solutions innovantes de recharge et de stockage de MADEP dÃ©voilÃ©es au salon BePositive

Spécialiste de l’équipement électrique, la société MADEP créée en 1992 a pris en 2010 le virage du photovoltaïque. Aujourd’hui, MADEP axe ses efforts dans l’autonomie et la transversalité (e-mobilité) de ces systèmes photovoltaïques qui est en progression. Pour le salon BePositive de Lyon, MADEP propose ainsi les modèles AXIS.T qui constituent une gamme de wall-box, éligible au crédit d’impôt, permettant de charger les véhicules électriques dans un environnement domestique (Monophasé puissance de recharge 7.4kW ou triphasé puissance de recharge 22kW). Compatible qu’avec le matériel de la gamme H.E.S. (Home Energy Storage ), elle peut être utilisée avec tous les systèmes de stockage Aton Storage, pour une gestion intelligente du processus de recharge la plus complète, selon le «scénario» choisi par l’utilisateur et le réglage des paramètres. Ceux-ci incluent les fonctions de charge du véhicule électrique:

o ECO : cette fonction recharge le véhicule uniquement de la batterie de l’accumulateur et du photovoltaïque si en production, à une puissance de charge définie.

o NORMAL : cette fonction recharge le véhicule des batteries de l’accumulateur (et éventuellement du système photovoltaïque) et du réseau, à une puissance de recharge définie, et avec autolimitation du prélèvement du réseau pour la recharge en fonction de la puissance absorbée par les autres charges et de la puissance contractée.

o FULL : cette fonction recharge le véhicule des batteries (et éventuellement du photovoltaïque) et du réseau, au maximum de la puissance de recharge possible (le minimum entre la puissance maximale qu’Axis.T peut délivrer la puissance maximale que le véhicule peut absorber), avec autolimitation du prélèvement du réseau pour la recharge en fonction de la puissance absorbée par les autres charges et de la puissance selon le contrat EDF.

o BY-PASS : cette fonction recharge le véhicule uniquement à partir du réseau à une puissance de charge définie, en préservant l’énergie dans les batteries.

Armoire d’autoconsommation triphasé compact et design (HES) RA 3

MADEP développe également des produits aptes à doper les taux d’autoconsommation photovoltaïque via des batteries (Pylontech) au Lithium capables de stocker l’énergie électrique excédante pour l’utiliser pendant le soir, la nuit ou le jour, au lieu de l’introduire dans le réseau. C’est le cas de l’armoire d’autoconsommation triphasé compact et design (HES) RA 3 garantie 7 ans inclues Batteries (extension 10 ans). Modulaire, elle s’adapte aux besoins : 1 à 8 batteries + extension B1 et B2 jusqu’à 24 batteries au total soit 57.6kWh accumulable dans les batteries. Cette armoire recèle d’autres nombreux avantages :

Gestion d’énergie ou délestage : éligible au crédit d’impôt (CITE) via application et portail web

Mode secourue: capable d’alimenter les utilisateurs en cas de black-out (mode EPS) et donne continuité à la production photovoltaïque

Plug and Play: incluant les protections, l’onduleur et les batteries

Non intrusif : en parallèle réseau

Conforme UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427

