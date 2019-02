Â« Meilleur distributeur europÃ©en PV 2019 Â» : BayWa r.e. rÃ©compensÃ©e pour ses activitÃ©s dans six pays

BayWa r.e., spécialiste mondial dans la conception, la prestation de services et la distribution pour les énergies renouvelables, a reçu le titre prestigieux du Meilleur distributeur PV pour ses activités commerciales sur les marchés allemand, italien, belge, néerlandais, suisse et australien. En raison de ses excellentes performances sur le marché européen, la société a en outre reçu pour la seconde fois de son histoire le titre de Meilleur distributeur PV pour l’Europe. Les gagnants de ce concours sont sélectionnés sur base d’une enquête menée auprès des installateurs par l’institut d’étude de marché et de sondage EuPD Research.

« Cette nouvelle distinction est le fruit de notre collaboration étroite et fructueuse avec les installateurs, elle prouve que nous sommes considérés comme un fournisseur de qualité en Europe et au-delà », affirme Frank Jessel, responsable global pour le solaire chez BayWa r.e. « Le nombre croissant de récompenses nous conforte dans notre stratégie et démontre que notre engagement global en faveur d’une gamme complète de produits et services de haute qualité porte ses fruits dans le long terme. Il s’agit d’une excellente base pour étendre nos activités globales en 2019 et persévérer dans notre approche orientée sur le client. »

Les résultats de la recherche menée par l’EuPD Research – publiée chaque année dans le PV InstallerMonitor – attestent non seulement de l’excellente position de BayWa r.e. sur le plan de la vente des panneaux, mais aussi de sa capacité à atteindre une satisfaction des clients supérieure à la moyenne. Ceci vaut également pour le marché australien où l’équipe locale BayWa – présente sur sept sites dans le pays – a reçu pour la première fois le prix du Meilleur distributeur PV en 2019.

Le label est décerné chaque année depuis 2010 dans les catégories des panneaux solaires, des onduleurs, de la technologie de stockage et de la distribution, sur base d’une enquête de satisfaction menée dans le monde entier auprès des installateurs PV et des clients finaux. Outre la profondeur et l’ampleur de la gamme de produits, l’institut EuPD Research considère également des aspects tels que la fidélisation des clients. Le prix du Meilleur distributeur PV constitue par conséquent une marque de qualité indépendante pour des entreprises qui peuvent se targuer d’un taux de satisfaction client particulièrement élevé.

« Qu’il s’agisse d’énergie solaire ou éolienne, chez BayWa r.e., nous repensons l’énergie pour mieux la produire, la stocker et l’utiliser. Nous sommes un leader mondial dans la conception, la prestation de services, la distribution et la fourniture de solutions énergétiques. Nous fournissons des solutions d’énergie renouvelable dans le monde entier avec des projets équivalant à quelque 2 GW, tout en gérant 5,5 GW d’actifs. BayWa r.e est le plus grand fournisseur du marché global de l’énergie solaire. Nos activités de distribution d’énergie sont en pleine effervescence. Nous faisons partie intégrante du Groupe BayWa dont le chiffre d’affaires s’élève à 16 milliards d’euros ; jour après jour, nous recherchons des nouvelles solutions, nous repoussons les limites de la technologie et nous façonnons activement l’avenir de l’énergie » indique un communiqué de l’entreprise.

