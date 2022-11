Les Soleils du BÃ©nin : Ã©closion de mini rÃ©seaux Ã©lectriques solaires au BÃ©nin

NEoT Offgrid Africa, Générale Du Solaire International et ARESS, ont décidé d’unir leurs forces pour se déployer dans le secteur très porteur de l’électrification rurale au Bénin, en créant une société commune, Les Soleils du Bénin. Silence, ça brille !

Avec le projet Les Soleils du Bénin, tout commence par un premier projet phare, qui vise l’électrification de 12 localités au Bénin en moins d’un an. Ce projet est opéré dans le cadre de l’appel à propositions de projets lancé par l’OCEF (Offgrid Clean Energy Facility) du MCA-Bénin II sur financement du Millennium Challenge Corporation, qui est la phase pilote de la réglementation sur l’électrification hors réseau nouvellement mise en place en République du Bénin, une première dans la région ouest-africaine.

La finalité sera d’installer 1,7 MW de capacité photovoltaïque

Le projet représente un investissement de 8,5M€, cofinancé par NEoT Offgrid Africa, en tant que partenaire financier du projet et le MCA Bénin II. La finalité sera d’installer 1,7 MW de capacité photovoltaïque et 3 MWh de capacité batterie sur l’ensemble des 12 localités, pour alimenter plus de 5 000 foyers et entreprises en électricité. Le projet a été développé par Générale Du Solaire International, et il sera co-construit par Générale Du Solaire International et ARESS. ARESS sera également l’opérateur du projet. L’expertise croisée de ces trois partenaires va permettre la réalisation de réseaux électriques autonomes, connectés et respectueux de l’environnement destinés à améliorer la disponibilité du courant électrique et l’accès à l’électricité pour les infrastructures publiques, les PME, les communautés et les ménages. « Nous sommes fiers de participer à ce projet novateur et porteur. Le succès de ce partenariat, nous encourage au développement d’actions similaires dans la région. Le programme du MCA-Bénin II est une initiative exemplaire qui devrait, nous l’espérons, être source d’inspiration pour d’autres agences de développement et d’autres pays afin de répliquer cette expérience et mobiliser davantage encore le secteur privé. Il s’agit d’un moyen unique de déployer l’énergie solaire suffisamment rapidement et massivement pour être à l’échelle des besoins des populations et à la hauteur des enjeux du changement climatique » confie Daniel Bour, Président du groupe Générale du Solaire.

Stimuler le développement d’autres programmes d’électrification par l’énergie solaire décentralisée

Afin de boucler cette transaction, NEoT Offgrid Africa a été appuyé par des acteurs de premier plan dans le domaine de l’électrification rurale en Afrique : Altai, sur la partie commerciale, DNV sur le plan technique, Royal Haskoning sur les aspects environnementaux et sociaux et Trinity sur le plan juridique. « NEoT Offgrid Africa est très fier de participer à cet ambitieux projet aux côtés de GDS International et ARESS. Ce programme du MCA-Bénin II, en collaboration avec les autorités locales béninoises, apporte un cadre réglementaire structuré permettant de favoriser l’investissement d’acteurs privés tels que NEoT Offgrid Africa. NOA espère que cette initiative inaugurera au Bénin et ailleurs dans la région d’autres programmes d’électrification par l’énergie solaire décentralisée comme solution énergétique pour les régions isolées ou enclavées » assure Idris Tayebi, Directeur de NEoT Offgrid Africa. Et Léonide Michael Sinsin, Directeur Général d’ARESS de conclure : « Ce projet novateur nous permet d’aborder un des multiples pans de l’accès à l’énergie : celui des mini réseaux. Il contribue à renforcer dans la sous-région l’empreinte de notre groupe, et à explorer des savoir-faire nouveaux pour rendre durable et compétitive l’énergie fournie. Ce projet sera une belle opportunité de réduction des inégalités et vient renforcer l’attractivité du cadre règlementaire et des réformes structurelles en cours au Bénin. »

Encadré

Des entreprises de premier rang pour les Soleils du Bénin

➢ NEoT Offgrid Africa est une plateforme d’investissements fondée par Meridiam et EDF, qui soutient et accélère la transition énergétique en Afrique et qui a déjà engagé plus de 30 millions d’euros d’investissement dans l’électrification de plus de 44 000 foyers et entreprises en Côte d’Ivoire, au Sierra Leone, en Ouganda et au Nigeria. NOA ambitionne ainsi de multiplier les projets d’investissements avec les meilleurs partenaires sur les plans technologique et opérationnel dans le domaine de l’énergie hors-réseau afin de constituer le plus important portefeuille mini-réseaux en Afrique subsaharienne.

➢ GDS International, filiale du groupe Générale du Solaire, est l’un des principaux acteurs français de l’énergie solaire, producteur indépendant d’électricité avec plus de 300 MW de centrales solaires en opération et un portefeuille de projets en développement de plus de 1 GWc en France, en Italie, en Afrique de l’Ouest et au Moyen Orient.

➢ ARESS est un des leaders béninois et ouest-africain de la transition énergétique. Avec une équipe polyvalente autour de plusieurs segments d’activités, ARESS a déployé depuis 2012 plus de 5 MWc répartis en plus de 50 000 solutions décentralisées comme hybrides, avec une présence affirmée dans 4 pays d’Afrique de l’Ouest.