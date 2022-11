Des ombriÃ¨res solaires alliÃ©es objectives de la logistique automobile

Les centrales solaires photovoltaïques en ombrières de DVTA 1 & 2 à Ingrandes-sur-Vienne en Nouvelle-Aquitaine ont été inaugurées le 17 novembre dernier par un aréopage de personnalités. Un partenariat réussi entre Engie et DVTA !

Cette collaboration entre ENGIE Green et DVTA, filiale du groupe 2L LOGISTICS, spécialisée dans le transport et la logistique automobile, permet de couvrir pas moins de 6 000 véhicules grâce à l’installation de 36 660 panneaux solaires d’une puissance totale de 16,3 MWc. Les 13,5 ha occupés par les panneaux solaires produiront 19 300 MWh/an soit l’équivalent de la consommation domestique électrique annuelle de 8 800 personnes. L’investissement porté par ENGIE Green à hauteur de 17,1 M€ permet ainsi d’éviter près de 4 600 tonnes d’émission de CO2éq marginales par an.

Un investissement environnemental durable et responsable

DVTA 1 est le site de stockage de l’entreprise, le projet DVTA 2 a quant à lui été développé à l’emplacement d’une ancienne base militaire réhabilitée en zone logistique.

Les centrales solaires en ombrières accueillies par la société DVTA sur ces deux zones permettent de produire une électricité décarbonée injectée directement sur le réseau. Ces installations améliorent également les conditions de travail et de confort des équipes et préservent les véhicules des intempéries et des fortes chaleurs.

Ces projets s’inscrivent dans la démarche « Investissements durables » du Groupe 2L LOGISTICS prévoyant notamment l’achat de composants écologiques, la gestion des déchets, l’installation de bornes de recharges électriques sur l’ensemble de leurs sites et l’utilisation du biocarburant PUR-XTL pour ses activités transport.

ENGIE Green, un leader en Nouvelle-Aquitaine

Les centrales solaires en ombrières de DVTA permettront au territoire de bénéficier d’environ 100 000 € de recettes fiscales chaque année. Ce sont les 3è et 4é centrales solaires ENGIE Green sur le département de la Vienne, pour une puissance installée totale de 31 MWc.

Fortement ancré dans le territoire de Nouvelle Aquitaine, ENGIE Green exploite 29 centrales photovoltaïques qui produisent l’équivalent des besoins en électricité de 300 000 personnes. Pour la construction et l’exploitation de ces installations, la filiale ENGIE a conclu des contrats avec les entreprises locales pour un montant de 85 M€ sur les 3 dernières années et verse au global chaque année, aux collectivités de la région accueillant ses parcs, 5M€ de recettes fiscales. Pour Laurent Lemond : « Le photovoltaïque est une solution d’avenir pour nous logisticien. Ce projet permet de répondre aux engagements RSE que nous nous sommes fixés : la réduction de l’empreinte carbone, l’innovation et la participation à la transition énergétique en ayant une production d’énergie verte sur site, l’amélioration continue de notre service client en délivrant de meilleurs et nouveaux services à nos clients. Le tout protégeant leurs véhicules des intempéries météorologiques.

Sans oublier le bien-être au quotidien de nos collaborateurs grâce à de meilleures conditions de travail. Ce projet d’énergie renouvelable concrétise une belle réussite mais représente surtout une nouvelle promesse et un nouveau modèle que j’espère voir se reproduire à l’avenir au sein du Groupe 2L LOGISTICS. » « Cet impressionnant site logistique qui accueille plusieurs milliers de véhicules, ajoute à sa nécessité industrielle, une utilité environnementale. Nous sommes à la fois sur un site logistique d’envergure mais aussi au coeur d’une centrale solaire de 16 MWc où 36 660 panneaux photovoltaïques équipent 12 hectares de parking couverts » conclut Christine Lafaix.

Encadré

Les centrales solaires en chiffres :

DVTA 1 :

- 6,3 MWc de puissance installée

- 14 460 panneaux solaires

- 5 ha occupés par les panneaux solaires dont 4 ha de parking couvert

- 7 300 MWh /an

- 6,6 M€ investissement porté par ENGIE Green

- Nb de véhicules couverts : environ 2 000

DVTA 2 :

- 10 MWc de puissance installée

- 22 200 panneaux solaires

- 8,5 ha occupés par les panneaux solaires dont 8 ha de parking couvert

- 12 000 MWh /an

- 10,5 M€ investissement porté par ENGIE Green

- Nb de véhicules couverts : environ 4 000