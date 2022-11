Le Groupe ADP inaugure son premier parc solaire en France dâ€™un contrat PPA qui en compte trois

Dans le cadre de la décarbonation de son énergie, le Groupe Aéroport De Paris, le constructeur et producteur Urbasolar et le fournisseur d’électricité GazelEnergie ont signé en 2020 un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable de longue durée : un corporate PPA (Power Purchase Agreement) par lequel une entreprise consommatrice s’approvisionne directement auprès de trois parcs d’énergies renouvelables. Pour un monde de l’aéronautique plus respectueux de l’environnement !

Le contrat en PPA entre ADP et UrbaSolar prévoit la création pour les besoins du Groupe ADP de trois nouveaux parcs solaires photovoltaïques en France. La centrale de Caveirac (Gard), inaugurée le 17 novembre 2022, est la première des trois du Groupe ADP à avoir été mise en service. En septembre dernier. Une centrale de 8 MWc sera ainsi construite à Bras le Var, et une de 22 MWc à Villognon en Charente. Elles seront mises en service entre 2023 et 2024.

LES CPPA : un axe fort de développement d’Urbasolar

En 15 ans, Urbasolar s’est imposé sur le marché du photovoltaïque grâce à son expertise technique, la qualité de ses ouvrages et l’excellence environnementale de ses projets. Aujourd’hui, le groupe va plus loin et propose via les PPA un modèle de fourniture directe de l’électricité verte de ses centrales solaires pour l’approvisionnement des consommateurs des secteurs de l’industrie, des transports, de la construction ou encore de l’agro-alimentaire. Urbasolar a ainsi conclu de nombreux contrats PPA ces derniers mois avec des acteurs économiques souhaitant assurer leur approvisionnement énergétique sur le long terme, dans une logique de décarbonation, en France ainsi qu’à l’International. Antoine Millioud, CEO d’Urbasolar : « Ce contrat conclu entre le Groupe ADP et Urbasolar permettra la production de 47 GWh d’énergie verte, soit l’équivalent de 10 % de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner les trois aéroports parisiens, soit encore près de la moitié des besoins en éclairage. Urbasolar se réjouit d’un tel partenariat permettant de prendre le relais des mécanismes de soutien public sans coût ni risque pour les finances publiques et de participer à la décarbonation de nos infrastructures de transport. »

Le groupe ADP pleinement engagé pour répondre aux enjeux climatiques

Via ses PPA, le Groupe ADP permet, grâce à un financement sur le long terme, la construction de nouvelles infrastructures de production d’énergie renouvelable en France, et a ainsi un effet réel, direct et durable sur la transition du mix énergétique en France. Ce type de contrat est un levier important pour la mise en œuvre de la transition énergétique, et sécurise l’approvisionnement de l’électricité verte pour les besoins de l’entreprise à un prix fixe et compétitif sur le long terme. Le Groupe ADP se trouve ainsi parmi les premières entreprises françaises à approvisionner son électricité auprès de parcs solaires, spécifiquement construits en France pour ses besoins propres. Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP : « En matière de décarbonation, le Groupe ADP a franchi une nouvelle étape déterminante et vertueuse avec l’inauguration de son premier parc solaire, pour répondre à ses besoins en électricité verte pendant 21 ans. Nous contribuons concrètement par ce contrat à la création de capacités solaires supplémentaires en France, qui bénéficieront à la transition du mix énergétique français, tout en participant à la décarbonation et la performance de notre entreprise. ” Le Groupe ADP poursuit sa politique ambitieuse et volontariste de transition énergétique, pour atteindre le zéro émission nette en 2030 à Paris-Orly et Paris-Le Bourget et en 2035 à Paris-Charles de Gaulle sur ses émissions internes.

Encadré

GazelEnergie : leader dans l’agrégation d’énergies renouvelables

GazelEnergie a su bâtir une offre spécifique permettant d’assurer le rôle d’agrégateur en intégrant cette électricité renouvelable dans la consommation du Groupe ADP. Fort de son expertise de fournisseur d’électricité aux grands comptes, via des offres adaptées sur-mesure depuis plus de 20 ans, GazelEnergie est leader dans l’agrégation d’énergie renouvelables. Cette réalisation permet à GazelEnergie de renforcer sa stratégie d’acteur engagé de la transition énergétique au service de ses clients en assurant la gestion des garanties d’origine et des garanties de capacité de l’installation.