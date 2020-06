Les Smart Grids, colonne vertÃ©brale de la relance durable

Un plan de relance vient d’être rédigé par les membres de Think Smartgrids, association créée en 2015, ayant pour objectif de rassembler les acteurs des Smart Grids en France et de promouvoir leurs savoir-faire à l’international. L’association a vocation, par ses actions, à contribuer à la création d’emplois en France et à développer la compétitivité du secteur.

La nécessité d’un plan de relance vert massif fait l’objet d’un consensus largement partagé. Le Green Deal Européen ou les annonces gouvernementales Françaises récentes établissent clairement cette dimension écologique de la relance. Think Smartgrids a souhaité apporter sa contribution en faveur d’une relance par la transition énergétique, en montrant comment celle-ci doit réserver une place centrale à l’investissement dans les réseaux intelligents. Ce plan démontre en effet le rôle cœur des Smart Grids dans la transition énergétique, ainsi que l’impact immédiat de leur développement sur la dynamisation de l’économie, dans le cadre de la mise en place d’infrastructures énergétiques qui seront pérennes.

Après plusieurs années d’expérimentation des Smart Grids, la maturité des technologies numériques combinée aux progrès effectués sur les technologies de l’énergie ont créé les conditions du déploiement à l’échelle des réseaux intelligents, indépendamment de toutes les actions liées à la crise sanitaire. Être au rendez-vous de l’impératif de neutralité carbone à 2050 en développant les Smart Grids implique la participation et la dynamisation, à court, moyen et long terme, de l’activité de plusieurs filières industrielles :

- La filière du bâtiment qui prendra un rôle clé dans la rénovation des bâtiments et leur sobriété (isolation, bâtiments à énergie positive, gestion active du bâtiment)

- La filière automobile, qui est soutenue dans sa relance par le plan automobile a besoin d’Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques, dont on sait l’importance pour l’atteinte d’une mobilité décarbonée

- Les équipementiers de la filière électrique et des autres filières

- Les Entreprises de Service Numérique qui mettront en œuvre à cette occasion le meilleur de la technologie à des fins climatiques

- Les start-ups et clusters d’innovation qui y trouveront un champ d’application approprié de leurs nouvelles propositions de valeur

Et, bien entendu, la filière électrique qui aura l’occasion ici de jouer pleinement son rôle pivot vis-à-vis des autres systèmes énergétiques (chaud, froid, gaz décarboné, hydrogène, bio-carburants).

Le plan de relance Think Smartgrids offre l’opportunité pour l’ensemble de ces filières de créer sous un an plusieurs dizaines de milliers d’emplois, sur tout le territoire métropolitain et ultra-marin. La France, pionnière de la lutte contre le réchauffement climatique depuis l’accord de Paris, compte déjà parmi les leaders mondiaux de la filière décarbonée des systèmes électriques, de la production, aux réseaux et services énergétiques. La dynamique que la France engagerait en mettant en œuvre les recommandations et projets proposés par Think Smartgrids est également de nature à offrir des perspectives significatives de développement international à nos entreprises, des start-ups aux grands opérateurs, équipementiers, énergéticiens et entreprises de services numériques.

L’investissement accéléré dans les Smart Grids, condition de succès de la relance verte, nécessite que le tarif d’acheminement – le futur TURPE 6 – prenne en compte cette nouvelle trajectoire de développement des réseaux intelligents. Des financements appropriés pour les projets structurants sont aussi indispensables afin de ne pas trop alourdir la facture du client final.

Le plan de relance Think Smartgrids repose sur les 14 recommandations suivantes.

La nécessité d’un plan de relance verte

R1. Un plan de relance verte intégrant un volet Smart Grids est indispensable

R2. L’efficacité du plan de relance verte tient à plusieurs conditions

Les développements Smart Grids qui facilitent la transition énergétique

R3. Accélérer le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques

R4. Agir par les Smart Grids et la digitalisation sur la décarbonation des bâtiments

R5. Améliorer la flexibilité des consommations industrielles

R6. Standardiser les communications pour développer la maîtrise de la demande résidentielle

R7. Créer l’architecture des données énergétiques pour mieux développer les services au consom’acteur

R8. Développer la transition énergétique, la résilience énergétique et la performance industrielle des territoires par la combinaison Télécoms temps réel – Smart Grids

R9. Déployer le stockage pour les réseaux et les ENR

R10. Développer le couplage multi-réseaux de distribution (électricité, chaleur, froid, H2, e-fuels)

Les leviers réglementaires et de changement

R11. Faire évoluer la réglementation pour libérer les énergies : bouquet d’évolutions

R12. Changer les comportements pour une société durable

R13. Organiser la montée en compétences pour accompagner le développement des Smart Grids

R14. Pour accélérer la transition énergétique, faire rayonner le leadership français des Smart Grids à l’international

www.thinksmartgrids.fr