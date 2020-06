Energie solaire : De Gaulle Fleurance & AssociÃ©s a conseillÃ© le groupe Prosolia Energy pour son partenariat avec Omnes

De Gaulle Fleurance & Associés (Matthieu Bichon, associé, Yoann Usseglio, avocat) a conseillé le groupe Prosolia Energy (développeur de projets de production d’énergie renouvelable basé principalement en Espagne) dans le cadre de la mise en place d’un partenariat avec un fonds d’investissement géré par Omnes. L’objectif de ce partenariat est de permettre à Prosolia Energy de devenir un producteur d’électricité indépendant (IPP) et d’être en mesure de développer, construire et exploiter la plupart de ses projets qui représentent un pipeline de plus d’un GW en Europe. Omnes était conseillé par Clifford Chance (Marianne Pezant, associé, et Mehdi Bouzekri, avocat). « Notre société d’avocats est très active dans l’accompagnement des acteurs de la transition énergétique. La maturité et la concurrence du marché photovoltaïque poussent les différents acteurs opérationnels à trouver des solutions pour soutenir leur croissance et répondre à leur besoin en fonds propres nécessaires au développement de leurs projets. C’est la raison pour laquelle se multiplie ce type de partenariats entre développeurs de projet d’énergie renouvelable et acteurs financiers, sur lesquels nous intervenons régulièrement à plusieurs niveaux (corporate, financement, opérationnel, etc.) », expliquent Matthieu Bichon et Yoann Usseglio, avocats chez De Gaulle Fleurance & Associés. « C’est pourquoi Prosolia nous a fait confiance pour cette opération qui contribue au développement de l’énergie solaire en Europe. »