Global Data voit les Ã©nergies renouvelables prendre le pas sur le charbon dÃ¨s 2020

La production d’électricité à partir du charbon est tombée à son plus bas niveau aux États-Unis, représentant une part de 23,5% dans le mix de production. Avec la crise de la COVID-19 en place et les préoccupations climatiques prenant une plus grande ampleur, la production à base d’énergie renouvelable pourrait prendre le leadership sur la production à base de charbon cette année, explique GlobalData.

Somik Das, Power Analyst chez GlobalData, commente: L’électricité à base de charbon est tombée à un plus bas depuis 42 ans en 2019, avec une part en baisse de près de 16% par rapport à 2018. Au contraire, la production à partir d’énergies renouvelables a augmenté de 3,8% par rapport à 2018, où les énergies renouvelables représentaient déjà 19,1% de la production. L’épidémie de la COVID-19 devrait nuire davantage à la production à base de charbon, car les producteurs d’électricité réduisent la production d’électricité à base de fossile en réponse à une demande d’électricité réduite. »

Les services publics envisagent donc de prioriser les énergies renouvelables plutôt que le charbon, s’engageant à atteindre leurs objectifs de lutte contre le changement climatique. Cela devrait accélérer les fermetures de centrales électriques au charbon qui sont déjà mises au défi de concurrencer les sources de gaz naturel, éolien et solaire. Ces dernières sont toutes actuellement à des niveaux de production d’électricité à parité ou moins chers que le charbon.

Somik Das ajoute: «L’épidémie de la COVID-19 a plombé la production d’électricité à base de charbon qui était déjà en grande difficulté face à une forte concurrence des sources de production renouvelables moins chères. Avec une baisse de la demande d’électricité suite à la fermeture temporaire des usines, des bureaux et des détaillants; les services publics ont préféré d’autres sources d’énergie au charbon. Le vieillissement de l’infrastructure électrique à base de charbon, une forte baisse du coût de construction de projets renouvelables (en particulier éolien et solaire) et un scénario de gaz naturel à faible coût sont susceptibles de pousser la production d’électricité à base de charbon dans la minorité du mix de production. Somik Das conclut: «Les bas prix du gaz et la pandémie de la COVID-19 ont agi comme un catalyseur, amorçant la transition vers une transition énergétique sobre en carbone aux États-Unis. GlobalData estime qu’en 2025, la production à partir du charbon baissera encore de 22,1% par rapport à 2020, ce qui représentera 17,5% de la production dans le mix électrique américain. »