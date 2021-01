GreenYellow surfe sur la rÃ©silience du secteur de la transition Ã©nergÃ©tique et confirme ses ambitions de dÃ©veloppement

GreenYellow spécialisé dans la production solaire photovoltaïque, les solutions d’efficacité énergétique et les services à l’énergie présente un bilan 2020 très positif et poursuit en 2021 sur ses objectifs de développement. Les chiffes parlent d’eux-mêmes. CA 2020 : 352 millions d’euros soit +40% versus 2019. Et un demi-milliard d’euros de CA attendu en 2021. Otmane Hajji a fait le point ce matin lors d’une conférence de presse sur cette extraordinaire croissance.

« Le jeune marché de la Transition Energétique est en plein développement. Il connaît un véritable électrochoc. Il est boosté par la prise de conscience de l’intérêt des actifs issus des renouvelables et de l’efficacité énergétique sur fond d’urgence climatique. Une Transition Energétique certes portée par les pouvoirs publics mais aussi de plus en plus par les engagements de clients privés et les établissements financiers. En la matière, les acteurs les plus agiles sortent gagnant. Et GreenYellow, une ETI qui compte 550 collaborateurs répartis dans 17 implantations dans le monde, en fait partie ». Voilà comment Otmane Hajji, président de GreenYellow, explique en préambule le formidable essor de son entreprise.

2020, une année record en termes de mises en service et de pipeline de projets

Dans une année 2020 complexe où la crise sanitaire et notamment la première vague ont généré de nombreux retards pour l’écosystème de la transition énergétique – notamment le deuxième trimestre – , GreenYellow a réalisé une année record en termes de livraison de projets photovoltaïques et d’efficacité énergétique. GreenYellow a en effet, livré 120 MW de projets solaires, soit en une seule année, une augmentation de 30% de sa puissance installée totale (335 MW) depuis sa création. 6,5 millions d’euros d’économies d’énergie ont également été générés dans le cadre des projets d’efficacité énergétique (84,5 millions d’euros à date depuis sa création). Dans le contexte de prise de conscience mondiale sur les sujets climatiques et énergétiques relaté par son président, GreenYellow a par ailleurs bénéficié d’une dynamique très forte chez ses clients, avec une accélération dès le 3ème trimestre.

Un pipeline solaire de 565 MW non sans innovation

Au 31 décembre, GreenYellow enregistrait un pipeline solaire avancé de 565 MW (soit presque doublé par rapport à l’existant) et de 25,2 millions d’euros sur les projets d’efficacité énergétique. Parmi les projets « phare » en cours au niveau international, figurent notamment la climatisation de 60 magasins Éxito (Colombie) grâce à l’énergie solaire, la solarisation de 50 sites de magasins Makro en Asie, et celle de 37 magasins et entrepôts logistiques en France. « En matière de solaire, nous osons également l’innovation avec par exemple le solaire flottant avec une première centrale solaire flottante livrée en Thaïlande qui permet d’éluder le problème des conflits d’usage. Mais aussi l’hybridation à travers des projets en Mauritanie, en Corse ou à Madagascar où nous nous positionnons comme opérateur dans certaines villes » ajoute Otmane Hajji.

Les axes de développement

Avec un chiffre d’affaires de 352 millions d’euros en 2020, GreenYellow poursuit sa stratégie de développement, fondée sur les axes suivants :

• L’internationalisation, avec 75% des projets réalisés à l’étranger en 2020 et la conquête de nouveaux territoires en lien avec ses géographies historiques : GreenYellow a ainsi renforcé ses positions en Asie avec le Vietnam (32 MW de pipeline au 31 décembre), en Afrique, notamment en Afrique du Sud et au Burkina Faso), et en Amérique du Sud, en particulier en Colombie où a été livrée l’une des plus grandes centrales solaires du pays.

• La diversification accrue de son portefeuille clients, avec 90% de projets réalisés hors de son client historique le groupe Casino, le renforcement de positionnement d’allié des collectivités territoriales, et la poursuite de son développement sur les marchés les plus actifs que sont l’industrie, la logistique, le retail et l’immobilier commercial.

• L’enrichissement de sa plateforme de solutions et l’innovation avec la mobilité électrique (GreenYellow signataire de la charte « Objectif 100,000 bornes », ou encore les utility as a service, un nouveau modèle d’affaires prometteur pour GreenYellow qui vend des services à ses clients plutôt que des actifs.

Des perspectives ambitieuses pour 2021

Fort de sa stratégie de développement et de ses résultats de 2020, GreenYellow se fixe pour 2021 des objectifs ambitieux :

- 335 MW de nouveaux projets solaires à livrer et 24 millions d’€ d’économie d’énergie supplémentaires à générer;

- 200,000 nouveaux clients sur son offre « BtoC » de fourniture d’électricité et de gaz en France.

« Dans une année 2020 complexe, GreenYellow a su allier avec succès, croissance et résilience. Nous poursuivons dans cette voie en 2021 en accélérant notre stratégie de développement fondée sur nos points forts, notamment nos positions à l’international», a conclu Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Encadré

En résumé…

• GreenYellow a réalisé une année record en termes de livraisons de projets solaires avec 120MW et 6,5M€ de projets d’efficacité énergétique livrés.

• GreenYellow enregistre un chiffre d’affaires de 352 millions d’euros en 2020, en augmentation de 40%.

• Fort de ces résultats, GreenYellow poursuit avec confiance sa stratégie sur 2021 avec pour ambition, notamment 335 MW de nouveaux projets solaires à livrer et la poursuite de la diversification de ses clients à l’international.