Les rÃ©seaux intelligents habilitÃ©s par l’IA accÃ©lÃ©reront la transition du secteur de l’Ã©nergie vers l’Ã©nergie propre

Les rÃ©seaux intelligents Ã©quipÃ©s de l’IA rÃ©volutionnent la production et la distribution d’Ã©nergie grÃ¢ce Ã l’analyse prÃ©dictive en temps rÃ©el et Ã l’apprentissage automatique, alignant dynamiquement l’offre et la demande. Analyse dâ€™un rapport de Global Data sur le sujetÂ !

L’IA transforme profondÃ©ment les Ã©cosystÃ¨mes des rÃ©seaux, optimise les opÃ©rations, renforce la fiabilitÃ© et renforce la rÃ©silience. En intÃ©grant des infrastructures embarquÃ©es en IoT avec des systÃ¨mes avancÃ©s de prÃ©vision et d’optimisation, les services publics gagnent une efficacitÃ©, une adaptabilitÃ© et une robustesse sans prÃ©cÃ©dent. Alors que les modÃ¨les alimentÃ©s par l’IA projettent la demande Ã micro-Ã©chelle, permettant aux compagnies d’optimiser l’Ã©quilibrage de charge, les rÃ©seaux intelligents sont prÃªts Ã transformer le secteur de l’Ã©nergie en facilitant la transition vers une Ã©nergie propre et en renforÃ§ant la fiabilitÃ©, explique Global Data, une plateforme spÃ©cialiste en intelligence et productivitÃ©.

L’IA sert de colonne vertÃ©brale intelligente des rÃ©seaux intelligents

Le dernier rapport de GlobalData, Â« Smart GridÂ : Intelligence stratÃ©gique Â», rÃ©vÃ¨le que l’IA sert de colonne vertÃ©brale intelligente des rÃ©seaux intelligents, favorisant l’optimisation, la stabilitÃ© et la sÃ©curitÃ© sur les rÃ©seaux Ã©nergÃ©tiques. Des entreprises comme Solcast et RisingStack utilisent l’IA et des images satellites pour dÃ©sormais diffuser l’irradiance solaire et prÃ©voir la production photovoltaÃ¯que, aidant les opÃ©rateurs de rÃ©seau Ã rÃ©duire la consommation et Ã planifier les rÃ©serves plus efficacement. De mÃªme, les systÃ¨mes d’IA du parc Ã©olien de Hornsdale, utilisant des donnÃ©es atmosphÃ©riques et de performance, amÃ©liorent considÃ©rablement la prÃ©cision des prÃ©visions, permettant une meilleure anticipation de la variabilitÃ© et Ã©vitant le gaspillage de capacitÃ©. ParallÃ¨lement, des fournisseurs comme National Grid exploitent les donnÃ©es des capteurs pour surveiller les systÃ¨mes critiques et prÃ©dire les pannes, rÃ©duisant considÃ©rablement les temps d’arrÃªt. Â« Les initiatives gouvernementales, l’intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables, la demande pour un rÃ©seau plus rÃ©silient et efficace, ainsi que des technologies telles que les compteurs intelligents, l’IA et l’IoT stimulent les investissements sur le marchÃ© du transport d’Ã©nergie. L’investissement mondial dans le transport en 2025 s’est Ã©levÃ© Ã 378,3 milliards de dollars, en hausse de 10,1 % par rapport Ã 2024. L’investissement a principalement Ã©tÃ© investi dans les postes Ã©lectriques Ã 274,3 milliards de dollars, suivi par les lignes de transmission Ã 104 milliards de dollars. L’investissement en transport devrait passer de 378,3 milliards de dollars en 2025 Ã 586 milliards en 2030 avec un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 9,2 %. Â» commente Rehaan Shiledar, analyste Ã©nergÃ©tique chez GlobalData.

Â«Â Les systÃ¨mes Ã©lectriques plus adaptatifs, efficaces et durablesÂ Â»

Les tendances technologiques dans le rÃ©seau intelligent, en particulier les jumeaux numÃ©riques, le dÃ©veloppement de microrÃ©seaux et l’intÃ©gration des vÃ©hicules Ã©lectriques (VE), Ã©voluent rapidement pour amÃ©liorer la rÃ©silience, l’efficacitÃ© et la durabilitÃ© du rÃ©seau. Ces technologies convergent pour crÃ©er un systÃ¨me d’Ã©nergie plus dynamique, dÃ©centralisÃ© et intelligent, capable de gÃ©rer les complexitÃ©s des Ã©nergies renouvelables et du flux Ã©nergÃ©tique bidirectionnel.

Des entreprises telles qu’ABB Electrification amÃ©liorent l’efficacitÃ© du rÃ©seau, la rÃ©silience et accÃ©lÃ¨rent la transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã la modÃ©lisation Digital Twin et au Dynamic Line Rating (DLR) d’Enline afin d’amÃ©liorer les rÃ©seaux de transport et de distribution. Hitachi Energy et GE Vernova soutiennent la croissance des microrÃ©seaux grÃ¢ce Ã l’automatisation de la distribution, aux logiciels de contrÃ´le du rÃ©seau et Ã l’intÃ©gration des RED et du stockage.

L’intÃ©gration des VE est de plus en plus reconnue comme l’un des moteurs clÃ©s de l’Ã©volution des rÃ©seaux intelligents, permettant un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus flexible, rÃ©silient et propre. Par exemple, GNA Energy (Inde) a lancÃ© Â« GNAi Â», une plateforme alimentÃ©e par l’IA pour l’optimisation du rÃ©seau et l’intÃ©gration des compteurs intelligents en 2026. Rehann Shiledar ajoute : Â« Les technologies des rÃ©seaux intelligents transforment le secteur de l’Ã©nergie en rendant les systÃ¨mes Ã©lectriques plus adaptatifs, efficaces et durables. Les compteurs intelligents et les capteurs permettent la surveillance en temps rÃ©el des flux d’Ã©nergie, aidant les compagnies d’Ã©lectricitÃ© Ã mieux Ã©quilibrer l’offre et la demande et Ã rÃ©duire le gaspillage d’Ã©nergie. Â»

Â«Â Ces solutions renforcent la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, l’efficacitÃ© des coÃ»ts et l’intÃ©gritÃ© Ã©cologiqueÂ Â»

Des entreprises comme EDF utilisent des systÃ¨mes de gestion des ressources Ã©nergÃ©tiques distribuÃ©es (DERMS) pour intÃ©grer plus harmonieusement les panneaux solaires, les parcs Ã©oliens et le stockage par batteries au rÃ©seau, attÃ©nuant ainsi des problÃ¨mes tels que les pics de tension et les fluctuations de frÃ©quence. Un autre exemple est celui des centrales virtuelles (VPP), qui agrÃ©gent des ressources telles que les panneaux solaires rÃ©sidentiels, les batteries de VE et les charges industrielles flexibles pour agir comme un actif contrÃ´lable unique pour les exploitants de rÃ©seau. Le VPP avancÃ© de Xcel Energy, en collaboration avec Itron et Tesla, intÃ¨gre les systÃ¨mes de batteries rÃ©sidentielles, le solaire sur toit, les bornes Ã©lectriques et les thermostats intelligents dans la plateforme IntelliFLEX DERMS d’Itron, permettant l’agrÃ©gation et la distribution des RED lors des pics de charge pour stabiliser le rÃ©seau. Â« Ã€ mesure que les Ã©nergies renouvelables se dÃ©veloppent et que l’Ã©lectrification se rÃ©pand Ã travers les VE, les pompes Ã chaleur et plus encore, le rÃ©seau doit Ã©voluer. Les outils du rÃ©seau intelligent alimentent cette Ã©volution grÃ¢ce Ã l’automatisation, Ã l’intelligence numÃ©rique et Ã la communication bidirectionnelle. En somme, ces solutions renforcent la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, l’efficacitÃ© des coÃ»ts et l’intÃ©gritÃ© Ã©cologique, favorisant un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique vÃ©ritablement durable Â» conclut Rehann Shiledar.