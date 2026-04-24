La Selle-en-Hermoy (Loiret) : UNITe met en service sa plus grande centrale solaire avec deux mois dâ€™avance

UNITe franchit une Ã©tape majeure avec la mise en service de la centrale de La Selle-en-Hermoy (45), la plus importante de son parc Ã ce jour. Ce projet de 33,3 MW (AO CRE), pour une puissance installÃ©e de 36,6 MWc, se distingue autant par son envergure que par la qualitÃ© de son exÃ©cution, avec une mise en service effective deux mois avant la date initialement prÃ©vue. Deux mois dâ€™avance sur le planning, voilÃ qui mÃ©rite un petit focusÂ !

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GrÃ¢ce Ã une maÃ®trise rigoureuse de lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de construction, UNITe a devancÃ© le calendrier contractuel sur ce projet de voliÃ¨re photovoltaÃ¯que. Initialement prÃ©vue en avril 2026, la mise en service est intervenue dÃ¨s fÃ©vrier, aprÃ¨s finalisation des Ã©tapes mÃ©caniques, Ã©lectriques et rÃ©glementaires en dÃ©but dâ€™annÃ©e. Le site accueille aujourdâ€™hui 59 121 panneaux solaires dÃ©ployÃ©s sur 28 hectares, pour une puissance totale installÃ©e de 36,6 MWc. La centrale produira plus de 40 000 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an.

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Une activitÃ© dâ€™Ã©levage maintenue pendant toute la durÃ©e du chantier

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ConformÃ©ment au phasage du projet, les espaces ont Ã©tÃ© restituÃ©s Ã lâ€™Ã©leveur aprÃ¨s chaque Ã©tape de travaux (VRD, forage, fondations, structures, pose et raccordement des modules). La fabrication des voliÃ¨res a Ã©tÃ© pilotÃ©e directement par Augustin dâ€™HÃ´telans, chef dâ€™orchestre du projet depuis sa sÃ©curisation fonciÃ¨re jusquâ€™Ã sa mise en service. Lâ€™activitÃ© dâ€™Ã©levage en voliÃ¨re sous ombriÃ¨res a Ã©tÃ© maintenue tout au long du chantier, avec une reprise progressive au fil de la livraison des diffÃ©rentes zones. Les ombriÃ¨res procurent dÃ©sormais une protection optimale aux parcours de faisansÂ : alternance dâ€™ombre et de soleil, protection renforcÃ©e contre les prÃ©dateurs, rÃ©duction des contacts avec lâ€™avifaune sauvage et du risque de contamination par le virus de lâ€™influenza aviaire. Les structures plus robustes assurent une meilleure rÃ©sistance aux vents et aux intempÃ©ries, ainsi que de meilleures conditions de travail pour lâ€™Ã©leveur.

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Une exÃ©cution maÃ®trisÃ©e et un haut niveau dâ€™exigence en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©

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Le projet de La Selle-en-Hermoy illustre la capacitÃ© dâ€™UNITe Ã piloter des opÃ©rations complexes avec un haut niveau dâ€™exigence. Cette rigueur sâ€™accompagne dâ€™un excellent bilan en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©Â : seulement deux incidents mineurs, sans arrÃªt de chantier, sur 480 jours de travaux. Une performance qui repose sur une collaboration technique Ã©troite avec des partenaires de premier plan, notamment Omexom en tant qu’EPC, Momsteel pour la partie structure et SkyRay comme assistant Ã la maÃ®trise d’ouvrage.

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Â« Concilier production dâ€™Ã©nergie et valorisation des territoires Â»

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Pionnier de lâ€™agrivoltaÃ¯sme, UNITe confirme son savoir-faire. Lâ€™an dernier, le groupe a notamment livrÃ© plusieurs voliÃ¨res photovoltaÃ¯ques Ã Loury (29 MW), Ã Brinon-sur-Sauldre (10 MW) et Ã Sainte-Croix-en-Bresse (6,8 MW). Avec La Selle-en-Hermoy (36,6 MW), UNITe signe sa rÃ©alisation la plus importante dans ce domaine. Â«Â Ã€ travers cette centrale, le groupe dÃ©montre sa capacitÃ© Ã concilier valorisation des territoires, maintien dâ€™une activitÃ© agricole et exigence opÃ©rationnelle. Lâ€™avance de deux mois sur le planning illustre concrÃ¨tement le savoir-faire, la maÃ®trise et lâ€™engagement des Ã©quipes au service dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale, durable et compÃ©titiveÂ Â» conclut StÃ©phane Maureau, le directeur gÃ©nÃ©ral.

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Lyon, le 23 avril 2026,

CommuniquÃ© de Presse

La Selle-en-Hermoy (Loiret) : UNITe met en service sa plus grande centrale solaire avec deux mois dâ€™avance

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UNITe franchit une Ã©tape majeure avec la mise en service de la centrale de La Selle-en-Hermoy (45), la plus importante de son parc Ã ce jour. Ce projet de 33,3 MW (AO CRE), pour une puissance installÃ©e de 36,6 MWc, se distingue autant par son envergure que par la qualitÃ© de son exÃ©cution, avec une mise en service effective deux mois avant la date initialement prÃ©vue.

Deux mois dâ€™avance sur le planning

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GrÃ¢ce Ã une maÃ®trise rigoureuse de lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de construction, UNITe a devancÃ© le calendrier contractuel sur ce projet de voliÃ¨re photovoltaÃ¯que. Initialement prÃ©vue en avril 2026, la mise en service est intervenue dÃ¨s fÃ©vrier, aprÃ¨s finalisation des Ã©tapes mÃ©caniques, Ã©lectriques et rÃ©glementaires en dÃ©but dâ€™annÃ©e.Le site accueille aujourdâ€™hui 59 121 panneaux solaires dÃ©ployÃ©s sur 28 hectares, pour une puissance totale installÃ©e de 36,6 MWc. La centrale produira plus de 40 000 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© par an.

Une activitÃ© dâ€™Ã©levage maintenue pendant toute la durÃ©e du chantier

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ConformÃ©ment au phasage du projet, les espaces ont Ã©tÃ© restituÃ©s Ã lâ€™Ã©leveur aprÃ¨s chaque Ã©tape de travaux (VRD, forage, fondations, structures, pose et raccordement des modules). La fabrication des voliÃ¨res a Ã©tÃ© pilotÃ©e directement par Augustin dâ€™HÃ´telans, chef dâ€™orchestre du projet depuis sa sÃ©curisation fonciÃ¨re jusquâ€™Ã sa mise en service. Lâ€™activitÃ© dâ€™Ã©levage en voliÃ¨re sous ombriÃ¨res a Ã©tÃ© maintenue tout au long du chantier, avec une reprise progressive au fil de la livraison des diffÃ©rentes zones.

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Les ombriÃ¨res procurent dÃ©sormais une protection optimale aux parcours de faisansÂ : alternance dâ€™ombre et de soleil, protection renforcÃ©e contre les prÃ©dateurs, rÃ©duction des contacts avec lâ€™avifaune sauvage et du risque de contamination par le virus de lâ€™influenza aviaire. Les structures plus robustes assurent une meilleure rÃ©sistance aux vents et aux intempÃ©ries, ainsi que de meilleures conditions de travail pour lâ€™Ã©leveur.

Une exÃ©cution maÃ®trisÃ©e et un haut niveau dâ€™exigence en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©

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Le projet de La Selle-en-Hermoy illustre la capacitÃ© dâ€™UNITe Ã piloter des opÃ©rations complexes avec un haut niveau dâ€™exigence. Cette rigueur sâ€™accompagne dâ€™un excellent bilan en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©Â : seulement deux incidents mineurs, sans arrÃªt de chantier, sur 480 jours de travaux. Une performance qui repose sur une collaboration technique Ã©troite avec des partenaires de premier plan, notamment Omexom en tant qu’EPC, Momsteel pour la partie structure et SkyRay comme assistant Ã la maÃ®trise d’ouvrage.

Â« Concilier production dâ€™Ã©nergie et valorisation des territoires Â»

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Pionnier de lâ€™agrivoltaÃ¯sme, UNITe confirme son savoir-faire. Lâ€™an dernier, le groupe a notamment livrÃ© plusieurs voliÃ¨res photovoltaÃ¯ques Ã Loury (29 MW), Ã Brinon-sur-Sauldre (10 MW) et Ã Sainte-Croix-en-Bresse (6,8 MW). Avec La Selle-en-Hermoy (36,6 MW), UNITe signe sa rÃ©alisation la plus importante dans ce domaine.

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Ã€ travers cette centrale, le groupe dÃ©montre sa capacitÃ© Ã concilier valorisation des territoires, maintien dâ€™une activitÃ© agricole et exigence opÃ©rationnelle. Lâ€™avance de deux mois sur le planning illustre concrÃ¨tement le savoir-faire, la maÃ®trise et lâ€™engagement des Ã©quipes au service dâ€™une Ã©lectricitÃ© locale, durable et compÃ©titive.

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Vues aÃ©riennes du site de La Selle-en-Hermoy Â© UNITe

Ã€ propos de UNITe

FondÃ© en 1985, le groupe UNITe â€“ Hydrowatt travaille depuis 40 ans Ã concilier besoins dâ€™Ã©nergie et respect de lâ€™environnement. Avec plus de 70 sites de production (centrales hydroÃ©lectriques, parcs Ã©oliens et installations photovoltaÃ¯ques) et une centaine dâ€™autres en dÃ©veloppement, UNITe sâ€™impose aujourdâ€™hui comme lâ€™un des principaux producteurs indÃ©pendants dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, locale, durable et compÃ©titive en France. La capacitÃ© totale de son parc EnR en exploitation et en dÃ©veloppement avoisine les 3GW. Avec sa filiale GREEN-ACCESS, le groupe occupe une position de leader dans le domaine de la valorisation de lâ€™Ã©nergie, grÃ¢ce Ã la vente de Garanties dâ€™Origine et la nÃ©gociation de contrats de fourniture directe dâ€™Ã©lectricitÃ© (CADE).Â Â www.unit-e.fr

Contact presse : Marianne Montiel â€“ relations.presse.ext@unit-e.fr â€“ 07 49 83 07 37