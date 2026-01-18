JPME qui sâ€™est vu retirer lâ€™autorisation ministÃ©rielle du fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©pose un rÃ©fÃ©rÃ©

Le ministre de lâ€™Ã‰conomie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique, a dÃ©cidÃ© de retirer lâ€™autorisation du fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© ACTELIOS SOLUTIONS, connu sous la marque Â«Â Je produis mon Ã©lectricitÃ© / JPMEÂ Â». Câ€™est une dÃ©cision exceptionnelle, ferme, qui protÃ¨ge les consommateurs. Elle prendra effet au 22 janvier 2026. JPME rÃ©agitâ€¦

Les services de lâ€™Ã‰tat ont Ã©tÃ© alertÃ©s par le MÃ©diateur national de lâ€™Ã©nergie et par plusieurs clients des agissements et de la situation du fournisseurÂ : pratiques commerciales trompeuses, affichages de tarifs mensongers, retard de paiement pour les clients producteurs.Â Au terme dâ€™une instruction poussÃ©e des services de la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat dÃ©butÃ©e en 2024, le Ministre a conclu que les capacitÃ©s Ã©conomiques et financiÃ¨res de JPME sont insuffisantes au regard des exigences prÃ©vues par la Loi. Lâ€™Ã‰tat sâ€™est assurÃ© que cette dÃ©cision nâ€™entraÃ®ne pas de coupure dâ€™Ã©lectricitÃ© pour les clients actuellement en contrat avec JPMEÂ : la continuitÃ© de leur approvisionnement sera garantie par EDF, sans quâ€™aucune dÃ©marche ne soit requise de leur part. Ces derniers seront alertÃ©s et automatiquement basculÃ©s en fourniture alternative.

Une dÃ©cision brutale aux consÃ©quences immÃ©diates

ActÃ©lios Solutions en prend acte et rÃ©agit. Depuis le 31 dÃ©cembre 2025, ActÃ©lios Solutions a apurÃ© lâ€™intÃ©gralitÃ© des dettes connues et suivi lâ€™ensemble des recommandations Ã©mises par la DGEC, notamment en matiÃ¨re de recapitalisation. Â«Â Nos Ã©quipes se sont pleinement mobilisÃ©es pour garantir la conformitÃ© de lâ€™entreprise avec ses obligations rÃ©glementaires. La dÃ©cision prise par le ministÃ¨re apparaÃ®t, dans ce contexte, disproportionnÃ©e et de nature Ã priver le marchÃ© franÃ§ais dâ€™un acteur innovant et engagÃ© en faveur dâ€™une Ã©lectricitÃ© plus durable et dÃ©centralisÃ©e. Nous contestons fermement cette dÃ©cision. Notre conseil dÃ©posera, dans les meilleurs dÃ©lais, un rÃ©fÃ©rÃ© devant la juridiction compÃ©tente afin dâ€™en contester la lÃ©galitÃ©Â Â» assure un communiquÃ©. ActÃ©lios Solutions reste pleinement mobilisÃ©e pour assurer la continuitÃ© de ses engagements et garantir la continuitÃ© de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã ses clients.

4.760 producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©centralisÃ©e laissÃ©s sans solution : la direction de JPME demande Ã Ãªtre reÃ§ue en urgence par Bercy

La publication ce jour au Journal officielÂ de lâ€™arrÃªtÃ© retirant Ã JPME Actelios Solutions son autorisation de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ©, accompagnÃ©e dâ€™un communiquÃ© ministÃ©riel, place 4.760 producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©centralisÃ©e dans une situation dâ€™extrÃªme incertitude, Ã seulement quelques jours de lâ€™Ã©chÃ©ance fixÃ©e au 22 janvier. Cette dÃ©cision, prise sans aucune concertation avec lâ€™entreprise, engendre une crise Ã©conomique et sociale Ã©vitable. Contrairement aux consommateurs finaux, automatiquement rÃ©affectÃ©s Ã EDF, les 4.760 producteurs concernÃ©s ne bÃ©nÃ©ficient dâ€™aucune mesure de continuitÃ© contractuelle. Les producteurs abandonnÃ©s sans filet de sÃ©curitÃ©. Ils doivent, dans lâ€™urgence, identifier un nouvel acheteur, Ã des conditions souvent moins favorables. Pour beaucoup â€“ particuliers ou trÃ¨s petites structures â€“ la vente dâ€™Ã©lectricitÃ© constitue un revenu essentiel, parfois dÃ©cisif dans un contexte dÃ©jÃ contraint.

Une entreprise condamnÃ©e Ã mort en une semaine

La rÃ©vocation de lâ€™autorisation de JPME, si elle est confirmÃ©e dans un dÃ©lai aussi court, revient Ã une mise Ã mort pure et simple dâ€™une entreprise aujourdâ€™hui rentable, employant prÃ¨s de 50 personnes, directement ou indirectement. Et pourtant, JPME a soldÃ© 100 % de ses dettes connues au 31 dÃ©cembre 2025, y compris celles dues aux producteurs particuliers. Le redressement de son modÃ¨le Ã©conomique est complet.

Une mÃ©thode dÃ©noncÃ©e par la direction

Â« Nous parlons dâ€™une dÃ©cision annoncÃ©e le 15 janvier, applicable le 22. Sept jours pour des milliers de producteurs et des dizaines de salariÃ©s. Cette brutalitÃ© est incomprÃ©hensible. Plus grave encore : nous lâ€™avons apprise par voie de presse, sans Ã©change prÃ©alable, alors mÃªme que lâ€™entreprise sâ€™Ã©tait mise en conformitÃ© avec les exigences de lâ€™Ã‰tat Â»,Â dÃ©clare Sophie Bressol, dirigeante de JPME.Face Ã la gravitÃ© des impacts humains, Ã©conomiques et territoriaux, la direction de JPME demande Ã Ãªtre reÃ§ue dans les plus brefs dÃ©lais par le cabinet du ministre de lâ€™Ã‰conomie ou celui du Premier ministre. Â«Â Notre objectif est clair, nous voulons identifier des solutions dâ€™urgence pour Ã©viter une issue irrÃ©versible pour des milliers de producteurs, de TPE, et pour lâ€™ensemble de la filiÃ¨re de lâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©e.Â Â»

EncadrÃ©

Suite au retrait dâ€™autorisation de JPME : Urban Solar Energy accompagne les clients et sÃ©curise leurs surplus solaires

Ã€ la suite de lâ€™actualitÃ© relayÃ©e par le MÃ©diateur national de lâ€™Ã©nergie, lâ€™autorisation de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© dite dâ€™achat pour revente du fournisseur JPME (sociÃ©tÃ© ACTELIOS SOLUTIONS) a Ã©tÃ© retirÃ©e par arrÃªtÃ© du 13 janvier 2026 du ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie, des Finances et de la SouverainetÃ© industrielle, Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique. Cette dÃ©cision concerne notamment les clients titulaires de contrats de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ©, dâ€™injection de production photovoltaÃ¯que et de stockage virtuel. Chez Urban Solar Energy, nous souhaitons rassurer tous les clients concernÃ©s : aucune interruption de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© nâ€™est Ã prÃ©voir. Les contrats de fourniture basculeront automatiquement vers le fournisseur de secours, EDF, et chaque client pourra ensuite choisir le fournisseur et lâ€™offre de son choix. Pour les clients disposant de contrats dâ€™injection de production photovoltaÃ¯que ou de batterie virtuelle nous mettons en place un accompagnement spÃ©cifique afin de sÃ©curiser la gestion de leur surplus. Urban Solar Energy propose :

ï‚· La gratuitÃ© des frais de raccordement pour tout client JPME souhaitant rejoindre nos offres (offre valable jusquâ€™au 28 fÃ©vrier 2026).

ï‚· Une mobilisation renforcÃ©e de nos Ã©quipes, avec un traitement rapide pour que les clients ne perdent pas leur surplus de production stockÃ©.

ï‚· Un accompagnement personnalisÃ© pour le transfert de votre contrat.