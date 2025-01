Entreprise/Dans la dynamique des bÃ¢timents photovoltaÃ¯ques, EPC Solaire sâ€™apprÃªte Ã  doubler ses effectifs en deux ans

Créée il y a une quinzaine d’années, la société EPC Solaire, installée à quelques encablures de Lyon, est spécialisée dans les supports d’intégration de modules photovoltaïques pour toitures-terrasses des bâtiments professionnels, comme ceux des commerces, de l’industrie, des centres logistiques ou des bureaux. A plat ou inclinés, ces systèmes d’intégration brevetés et sous Avis techniques font partie des valeurs sûres du marché français. Avec sa nouvelle solution iNovaR, EPC cible la rénovation et a pour ambition de partir à la conquête de l’Europe !

« Nous voulons devenir l’un des leaders européens de la rénovation de toitures terrasses étanchées des bâtiments à couverture en bac acier. Pour ce faire, nous disposons d’une importante capacité d’innovation. Nous sommes un peu « l’Intel Inside de la fixation en toiture terrasse » énonce Ferrer Payen, directeur général d’EPC Solaire depuis 2022.

En 2024, EPC Solaire a installé pour près de 150 MWc de solutions de fixations en France, 70% dans le neuf et 30% dans la rénovation. La quote-part de la rénovation devrait d’ailleurs rapidement progresser avec le lancement de la solutions iNovaR sur toitures terrasses en tôle d’acier nervurée (TAN). Conçue pour être légère, durable et performante, cette nouvelle technologie simplifie la solarisation des bâtiments commerciaux et industriels en activité. « Nos clients ont la possibilité d’installer la centrale photovoltaïque tout en assurant la continuité des activités sur site, même lorsque le bâtiment est occupé et que les équipes y travaillent pleinement. Garantir cette continuité d’activité est une priorité absolue » se réjouit Ferrer Payen.

« Le système iNovaR élimine les risques de surpoids »

Ce procédé ingénieux se distingue par sa capacité à préserver l’intégrité des éléments existants, permettant ainsi l’installation de panneaux photovoltaïques sans nécessiter de transformations structurelles. Le remplacement des complexes d’isolation et d’étanchéité traditionnels, comme la laine de roche ou le bitume (20 kg/m2), par une alternative allégée (8 kg/m2), libère la capacité nécessaire pour accueillir les systèmes de fixation iNovaR et les modules photovoltaïques sans risque pour la structure. « Grâce aux rails intégrés du système iNovaR, les charges descendantes sont réparties uniformément sur l’ensemble de la surface, éliminant ainsi les risques de surpoids localisé ou de dommages structurels. Nous gagnons aussi en efficience thermique. La solution iNovaR combinée à un isolant de Classe C et à la membrane synthétique, apporte l’avantage d’une résistance thermique de R=4,5 m²K/W, ainsi qu’une étanchéité durable conçue pour une durée de vie minimale de 25 ans, équivalente à celle des centrales photovoltaïques » souligne Coralie Amiot-Klajny, directrice marketing et communication. De plus, la fixation par thermo soudure permet de conserver l’intégrité de la membrane d’étanchéité sans affecter la garantie décennale. Cette nouvelle solution a été nommée aux Trophées de l’innovation dans la catégorie Prix Écosystème lors du dernier salon Energaïa.

D’une quarantaine à plus de 80 personnes d’ici deux ans

En France, cette solution devrait connaître un grand succès dans le secteur de la rénovation. La loi APER oblige en effet à équiper dans les trois ans qui viennent, soit en 2028, les constructions neuves et existantes dont l’emprise au sol dépasse 500 m2. Voilà qui va ouvrir un marché considérable ! « Nous allons devoir doubler la taille de l’entreprise d’ici deux ans et passer d’une quarantaine de personnes à plus de 80. Nous allons ouvrir des bureaux en Europe du Sud, Espagne et Italie et sommes en train de regarder le marché allemand avec le TUV » précise Ferrer Payen. EPC Solaire qui prône des valeurs fortes comme le « made in Rhône-Alpes », l’insertion, l’inclusivité et la durabilité écologique affiche de grandes ambitions commerciales. Fortes de certitudes et d’un savoir-faire qui a déjà largement fait ses preuves !