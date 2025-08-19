Les projets Storâ€™Sun I et II de Qair sortent de terre Ã  Maurice

Les projets Storâ€™Sun I et II de Qair entrent actuellement en phase de construction sur lâ€™Ã®le Maurice. Il sâ€™agit de deux centrales hybrides combinant Ã©nergie solaire et stockage par batteries Ã grande Ã©chelle, pour un investissement total de Rs 4,5 milliards. Sur ce projet, la SBM Bank (Mauritius) sâ€™associe une nouvelle fois Ã Qair, pour faire de Maurice un territoire rÃ©silient sur le plan Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Â

DestinÃ©s Ã approvisionner le rÃ©seau du Central Electricity Board (CEB), les projets Storâ€™Sun I et II fourniront environ 40 MWc dâ€™Ã©nergie renouvelable, avec une capacitÃ© de production stable sur une pÃ©riode dâ€™au moins 12 heures par jour. Pour toujours plus de flexibilitÃ©Â !

Â«Â BÃ¢tir un avenir Ã©nergÃ©tique plus propre et rÃ©silient pour MauriceÂ Â»

Via le couplage entre panneaux solaires et systÃ¨mes de batteries, ils contribueront Ã attÃ©nuer lâ€™intermittence inhÃ©rente aux Ã©nergies renouvelables et Ã renforcer la stabilitÃ© du rÃ©seau national, notamment en assurant une rÃ©ponse rapide aux fluctuations ou dÃ©faillances du systÃ¨me. Ce partenariat entre la SBM Bank et Qair sâ€™inscrit dans la continuitÃ© dâ€™une collaboration qui remonte Ã 2017, avec le financement de la centrale solaire Helios Beauchamp, Ã©galement dÃ©veloppÃ©e par Qair. Â«Â Le financement de Storâ€™Sun I et II marque une Ã©tape importante dans notre engagement Ã soutenir des infrastructures Ã©nergÃ©tiques de nouvelle gÃ©nÃ©ration, contribuant Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique national et Ã lâ€™intÃ©gration accrue des Ã©nergies renouvelables. Nous saluons la confiance renouvelÃ©e de Qair envers la banque. Ce partenariat va bien au-delÃ dâ€™un soutien financier dans la mesure oÃ¹ il traduit notre volontÃ© commune de bÃ¢tir un avenir Ã©nergÃ©tique plus propre et rÃ©silient pour MauriceÂ Â», souligne Rita Gujadhur, Officer-in-Charge de la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Les investissements privÃ©s Ã long terme seront essentiels pour concrÃ©tiser la vision Ã©nergÃ©tique de Maurice

Ces projets sâ€™inscrivent dans le cadre de la Renewable Energy (RE) Roadmap 2030 du pays et de sa stratÃ©gie de transition Ã©nergÃ©tique axÃ©e sur le passage dâ€™une dÃ©pendance aux combustibles fossiles Ã un mix Ã©nergÃ©tique diversifiÃ© comprenant les Ã©nergies solaire et Ã©olienne ainsi que la biomasse. Ce nouveau jalon ouvre Ã©galement la voie Ã de futures synergies, dans un contexte oÃ¹ les investissements privÃ©s Ã long terme seront essentiels pour concrÃ©tiser la vision Ã©nergÃ©tique du pays. Et Olivier Gaering, Directeur RÃ©gional OcÃ©an Indien de Qair de conclureÂ : Â«Â Ce choix de la SEM Bank sâ€™explique par la comprÃ©hension approfondie que la Banque dÃ©montre des dÃ©fis et spÃ©cificitÃ©s propres aux projets innovants et dâ€™envergure, faisant dâ€™elle le partenaire de long terme Ã©vident pour Storâ€™Sun. La SBM Bank a dÃ©montrÃ© sa volontÃ© dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique Ã Maurice en adaptant ses solutions de financement aux rÃ©alitÃ©s de ces projets de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Dans un contexte mondial marquÃ© par des mutations profondes du secteur Ã©nergÃ©tique, la SBM Bank confirme son positionnement en tant quâ€™acteur de la transition verte. La signature rÃ©cente dâ€™une ligne de crÃ©dit verte avec lâ€™Agence FranÃ§aise de DÃ©veloppement (AFD), tout comme le partenariat avec des promoteurs tels que Qair, dÃ©montre clairement lâ€™engagement fort de la banque en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable, contribuant ainsi activement Ã faÃ§onner un avenir plus vert pour le pays.