Bilan des dynamiques activitÃ©s Renouvelables et FlexibilitÃ© dâ€™ENGIE Ã  fin juin 2025

Les activitÃ©Â Renewables & BESSÂ du groupe ENGIE demeurent soutenueÂ avec 52,7 GW de capacitÃ©s installÃ©es au 1erÂ semestre et prÃ¨s de 8 GW en cours de construction. Le portefeuille de projets renouvelables et de batteries se monte quant Ã lui Ã 118 GW Ã fin juin 2025Â !

La capacitÃ© totale renouvelables et de stockage dâ€™ENGIE sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 52,7 GW Ã fin juin 2025, en hausse de 1,9 GW par rapport Ã fin 2024. Au 30 juin 2025, les 95 projets en cours de construction par ENGIE reprÃ©sentent une capacitÃ© totale prÃ¨s de 8 GW. Le Groupe a par ailleurs signÃ© 1,2 GW de contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA, Power Purchase Agreement), la trÃ¨s grande majoritÃ© ayant une durÃ©e de plus de cinq ans. Le Groupe dispose dÃ©sormais dâ€™un pipeline de projets en croissance qui atteint 118 GW Ã fin juin 2025, soit 3 GW de plus quâ€™Ã fin dÃ©cembre 2024. ENGIE est en bonne voie pour ajouter 7 GW de capacitÃ©s renouvelables et de stockage en moyenne par an Ã partir de 2025.

Un PPA solaire de 1,5 GW aux Emirats Arabes Unis

Au premier semestre, ENGIE a rÃ©alisÃ©, avec quatre mois dâ€™avance sur le calendrier initial, la mise en service complÃ¨te du parc Ã©olien Red Sea Wind Energy (650 MW) situÃ© Ã Ras Ghareb en Ã‰gypte, devenant ainsi le plus grand parc Ã©olien opÃ©rationnel du Moyen-Orient et dâ€™Afrique. Aux Emirats Arabes Unis, le Groupe est en nÃ©gociation finale pour un PPA dâ€™un projet solaire remportÃ© de 1,5 GW et a remis une offre pour un nouveau projet OCGT flexible de 1,4 GW. ENGIE, via sa joint-venture Ocean Winds, a Ã©galement annoncÃ© la premiÃ¨re production dâ€™Ã©lectricitÃ© du parc Ã©olien en mer des Ã®les dâ€™Yeu et de Noirmoutier, marquant une Ã©tape clÃ© vers sa mise en service complÃ¨te prÃ©vue dâ€™ici fin 2025. Enfin, Engie a lancÃ© la construction de son nouveau parc de batteries de 100 MW et dâ€™une capacitÃ© de stockage totale de 400 MWh sur son site de Kallo, dans le port dâ€™Anvers.