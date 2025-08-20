Forum Energii prÃ©sente son analyse 2025 de la transition Ã©nergÃ©tique de la Pologne : se transformer envers et contre tout

La transition Ã©nergÃ©tique de la Pologne sâ€™accÃ©lÃ¨re, bien quâ€™il lui manque encore de lois politiques cohÃ©rentes et stratÃ©giques pour la guider. Les rÃ©sultats sont dÃ©sormais tangibles : en 2024, la part du charbon dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ© est tombÃ©e Ã un niveau record de 56,2 % sachant que la Pologne figure toujours parmi les Ã©conomies les plus Ã©mettrices au monde, tant par unitÃ© de PIB que par unitÃ© de consommation d’Ã©nergie. Dans le mÃªme temps, le rÃ´le des sources dâ€™Ã©nergie renouvelables augmente, leur part dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ© atteignant 29,4 %. Cependant, le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables continue dâ€™Ãªtre entravÃ© par des obstacles lÃ©gislatifs et un manque de coordination institutionnelle (entre les ministÃ¨res, les rÃ©gulateurs, les opÃ©rateurs de systÃ¨mes et les gouvernements locaux). IncohÃ©rencesÂ !Â Â

Un pourcentage qui a claquÃ© comme une rÃ©volution Ã©nergÃ©tiqueÂ ! En juin 2025, 44,6Â % de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite en Pologne Ã©tait issue des Ã©nergies renouvelables et notamment pour une grosse part du solaire photovoltaÃ¯que, soit davantage que celle provenant du charbon et de la lignite (43,7Â %), une premiÃ¨re pour la Pologne. Un chiffre recordÂ qui cache cependant une rÃ©alitÃ© beaucoup plus complexe !

La Pologne a complÃ¨tement cessÃ© dâ€™importer du gaz et du charbon de Russie

Le secteur Ã©nergÃ©tique polonais encore trÃ¨s dÃ©pendant du fossile est en pleine mÃ©tamorphose sous lâ€™effet de la guerre russo-ukrainienne. La Pologne a en effet complÃ¨tement cessÃ© dâ€™importer du gaz et du charbon de Russie, mais devient de plus en plus dÃ©pendante dâ€™autres fournisseurs : en 2023, les importations dâ€™Ã©nergie ont atteint 45 %. Lâ€™Ã©dition 2025 de la huitiÃ¨me Ã©dition du rapport Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique de la PologneÂ Â», fruit du travail du Forum Energii montre que si le changement est en cours, il reste incohÃ©rent, coÃ»teux et insuffisant face aux dÃ©fis actuels. La pression pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique de la Pologne sâ€™intensifie en raison de la nÃ©cessitÃ© de rÃ©duire les Ã©missions, dâ€™assurer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et de maintenir la compÃ©titivitÃ© de lâ€™Ã©conomie. Les changements intervenus ces derniÃ¨res annÃ©es dans la structure de la production d’Ã©lectricitÃ© sont sans prÃ©cÃ©dent. Entre juillet 2015 et juillet 2025, la part du charbon dans le mix Ã©nergÃ©tique a diminuÃ© de 33,3 points de pourcentage. Le dÃ©veloppement systÃ©matique des Ã©nergies renouvelables signifie que l’Ã©cart entre l’utilisation du charbon et celle des Ã©nergies renouvelables dans le systÃ¨me se rÃ©duit Ã un rythme accÃ©lÃ©rÃ©. En parallÃ¨le, les grandes unitÃ©s au gaz naturel commencent Ã jouer un rÃ´le de plus en plus important. Cela signifie que la transition progresse de maniÃ¨re inÃ©gale et non coordonnÃ©e, ce qui entrave la rÃ©duction effective de lâ€™intensitÃ© carbone de lâ€™Ã©conomie.

Les Ã©nergies renouvelables se dÃ©veloppent, mais encore trop lentement

Bien que la part des Ã©nergies renouvelables dans le mix Ã©nergÃ©tique polonais augmente, cette croissance est chaotique et inÃ©galement rÃ©partie entre les technologies. En 2024, les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentaient 29,4 % de la production dâ€™Ã©lectricitÃ©. La plupart des nouvelles capacitÃ©s installÃ©es lâ€™annÃ©e derniÃ¨re provenaient du photovoltaÃ¯que, principalement grÃ¢ce Ã lâ€™activitÃ© des prosommateurs et aux grandes centrales photovoltaÃ¯ques. Cependant, il y a eu un manque de croissance de la capacitÃ© Ã©olienne terrestre. Lâ€™augmentation de la production renouvelable remplace les capacitÃ©s de charbon inflexibles, ce qui entraÃ®ne une rÃ©duction plus frÃ©quente des Ã©nergies renouvelables en raison dâ€™un manque de stockage dâ€™Ã©nergie et dâ€™une demande flexible. Le risque de dÃ©sÃ©quilibre du systÃ¨me augmente, en particulier lors de pics de demande dâ€™Ã©nergie record. Cela montre que la poursuite de la transition nÃ©cessite non seulement dâ€™accroÃ®tre les capacitÃ©s renouvelables, mais surtout de moderniser les infrastructures, de dÃ©velopper des solutions de stockage et de soutenir la flexibilitÃ© du cÃ´tÃ© des consommateurs.

