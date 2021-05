Les procÃ©dÃ©s SoprasolarÂ® fix evo & evo tilt mis en Å“uvre sur tÃ´le dâ€™acier nervurÃ©e obtiennent lâ€™avis technique

Soprasolar®, leader français en matière d’étanchéité photovoltaïque et filiale solaire du groupe SOPREMA, dispose de nouveaux atouts pour briller sur le marché. Les procédés Soprasolar® Fix Evo & Evo Tilt viennent d’obtenir un Avis Technique. Il est le fruit d’un travail de justification mené suite aux nombreux retours d’expériences de références réalisées avec ces procédés. Ils bénéficient également d’un rapport de classement feu BROOF qui témoigne de leur conformité aux réglementations en vigueur, très strictes sur les ouvrages de type industriel, logistique ou commercial. Soprasolar® compte désormais procédés validés en technique courante. Cette certification souligne la fiabilité et la performance des systèmes complets Soprasolar® Fix Evo & Evo Tilt. C’est un graal déterminant qui garantit l’assurabilité des ouvrages.

Soprasolar® Fix Evo & Fix Evo Tilt, des procédés parfaitement adaptés aux bâtiments industriels, logistiques et commerciaux

Les procédés Soprasolar ® Fix Evo & Evo Tilt sont particulièrement légers. Ils permettent l’installation de modules photovoltaïques inclinés ou non, sur des plots brevetés, sans percement du revêtement d’étanchéité (afin d’éviter tout pont thermique et risque de fuite) et sans ajout de lestage. Les modules photovoltaïques reposent sur un système de rehausse permettant de les incliner à 10° pour mieux capter la lumière du soleil et bénéficier d’un nettoyage naturel.

Les complexes d’étanchéité bicouches sont signés SOPREMA, leader dans le domaine. Le procédé, facile à mettre en œuvre et à entretenir est livré avec une extension de garantie de 20 ans (contre 10 ans habituellement), moyennant un contrat d’entretien biannuel pendant la même période.

« BROOF (t3) », la meilleure garantie contre la résistance au feu

Autre atout majeur des systèmes Soprasolar ® Fix Evo & Evo Tilt c’est leur classement au feu « BROOF (t3) » intégrant les modules photovoltaïques. Elle représente la meilleure garantie contre la résistance au feu d’un complexe de toiture. L’ensemble de ces caractéristiques rendent ces procédés parfaitement adaptés aux bâtiments de type entrepôts, surfaces commerciales ou industrielles, souvent dotés d’un toit en tôle d’acier nervurée. Soprasolar ® compte déjà à son actif des millions de m² de références sur des toitures de ce type.