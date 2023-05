Les prix de l’Ã©lectricitÃ© maintenus sous les 100 â‚¬/MWh

Chaque semaine, Nicolas Leclerc, cofondateur du cabinet de conseil en énergie OMNEGY, propose son analyse des fluctuations du marché de l’énergie. Cette semaine, les prix de l’énergie restent globalement stables, sauf pour la période hivernale :

Gaz : -3,4% sur les prix pour 2024 et -2,5% pour les prix de juin 2023. Les prix du gaz profitent d’une situation accommodante sur les fondamentaux du secteur et continuent à baisser. Les importations records de GNL, le remplissage des stocks qui se poursuit en Europe (61%), la production importante de renouvelable et une consommation globale qui reste faible provoquent cette diminution. Le prix pour l’hiver 23/24 ne baisse toutefois pas et reste plus élevé que les prix à court terme ou à long terme, du fait du risque plus important pesant sur l’équilibre du marché à cette période.

Électricité : +3,6% sur les prix pour 2024 et +0,2% pour les prix de mai 2023. Le prix de l’électricité n’a été que peu volatil au cours de la semaine passée. A court terme, la production renouvelable, à bas coût d’un côté et une consommation d’électricité qui reste faible de l’autre, maintiennent les prix sous les 100 €/MWh. Pour 2024, les prix sont remontés, du fait de l’incertitude toujours existante concernant l’hiver 23/24 sur la disponibilité nucléaire française et ses niveaux de production. Malgré les annonces d’EDF sur le maintien de ses cibles de production à 300 – 330 TWh, le prix Q1 24 et Q1 23 pour l’hiver prochain a continué de grimper.

CO2 : -2,7% sur le prix des quotas pour décembre 2023. Le prix du CO2 a légèrement baissé, du fait des données provenant des secteurs économiques et financiers, plutôt pessimistes dans la zone euro, traduisant une réduction de l’activité des entreprises.

Pétrole : le prix du baril a perdu près de 10% en une semaine, principalement en raison des données économiques inquiétantes provenant de Chine, s’insérant dans un contexte économique globale plutôt maussade, avec une inflation toujours forte, des hausses de taux qui devraient se poursuivre et des indicateurs de l’activité économique qui se dégradent.