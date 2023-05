ConfÃ©rence INES consacrÃ©e au stockage stationnaire de l’Ã©lectricitÃ© en France le 16 mai prochain Ã  la Motte Servolex

L’INES organise sa 8ème conférence nationale sur Le stockage stationnaire de l’électricité en France le 16 prochain à la Motte Vortex. Cette conférence abordera des sujets tels que le rôle clé du stockage dans la transition énergétique, les dernières solutions et innovations disponibles, les réglementations en vigueur dans le pays et les pratiques de recyclage des batteries. Les participants auront également l’opportunité d’écouter des professionnels partager leur expérience dans le domaine du stockage de l’électricité, en particulier dans le cadre du développement de l’énergie photovoltaïque, et de discuter avec eux des défis et des opportunités de cette technologie.

www.ines-solaire.org/agenda/conference-stockage-stationnaire/