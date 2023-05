Autoconsommation collective : AgnÃ¨s Pannier-Runacher en visite dans le Morbihan le 11 mai

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, se rendra dans le Morbihan (56) ce jeudi 11 mai pour un déplacement consacré à la planification énergétique dans les territoires et au développement de l’autoconsommation collective, encouragée par la loi du 10 mars afin de renforcer l’attractivité et la maitrise des coûts énergétiques des collectivités locales.

En effet, dans le prolongement de la loi d’accélération des énergies renouvelables qui facilite et intensifie les projets d’autoconsommation, la ministre visitera le nouveau site de Surzur sur lequel une centrale photovoltaïque alimente directement en électricité verte plusieurs centaines de consommateurs, bâtiments publics, entreprises et bornes de recharge.

La centrale photovoltaïque au sol de Surzur sous laquelle viennent brouter des moutons se conjugue avec électropartage et écopâturage. Le Trecher, un quartier habité, situé en limite ouest du bourg, offrait un lieu approprié, sur un champ inutilisé et non classé agricole, pour réaliser cette installation, dont 100 particuliers, 5 professionnels et 18 équipements publics vont bénéficier des 290 000 kWh de production annuelle. Il s’agit de la centrale la plus importante du programme Partag’élec d’autoconsommation collective, porté par Morbihan Energies avec l’aide de l’Europe, à la fois en puissance (250 kWc) et en consommateurs partenaires.

Le principe est celui de la vente en circuit court d’électricité verte directement émise sur le réseau basse tension. Aux termes de la réglementation, les bénéficiaires doivent se situer dans un rayon de 2 kilomètres. Sur le plan technique, comme les électrons dès leur diffusion se dirigent indistinctement vers les appels de charge les plus proches, l’autoconsommation collective consiste à attribuer à chacun des partenaires de la boucle un coefficient de répartition de la production. Cette quote-part est facturée dans le cas de Partag’élec au prix garanti de 0,064 euros le kWh (HT). Ce type de centrale ne pouvant couvrir la totalité des besoins des partenaires, ceux-ci conservent leur fournisseur attitré tout en en valorisant une énergie renouvelable produite près de chez eux.

Dans un second temps, Agnès Pannier-Runacher se rendra à Gueltas, sur un chantier de raccordement d’un parc photovoltaïque, dont les panneaux solaires permettront d’alimenter 3 000 foyers en électricité. L’accélération des raccordements sur le réseau est une priorité pour être au rendez-vous des ambitions françaises en matière d’énergies renouvelables.