Les prÃ©sentations de la confÃ©rence de l'OFATE consacrÃ©e aux rÃ©seaux de transport en ligne

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique a organisé le 22 novembre 2017 dans les locaux du Ministère fédéral allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) à Berlin une conférence franco-allemande intitulée : « Les réseaux de transport et la transition énergétique : développements et innovations ». Dans le cadre de cet échange franco-allemand, environ 90 participants ont pu discuter des différents aspects du développement physique du réseau de transport, de l’intégration des énergies renouvelables au réseau et de la participation des nouveaux producteurs aux marchés de l’équilibrage. Les présentations de la conférence sont désormais disponibles en ligne. Par ailleurs, les enregistrements audio sont accessibles pour less adhérents après connexion à l’espace adhérent du site web.

