PremiÃ¨re Ã©mission de green bonds de Bank of China Ã  Paris pour 1,2 Md euros

Paris EUROPLACE salue la réalisation des émissions « green bonds » de Bank of China, libellées en EUR, RMB et USD, sur la place de Paris, pour un montant de 1,2 Md euros. Une première pour la banque chinoise!

Paris EUROPLACE salue la réalisation ce mardi 28 novembre des trois émissions simultanées de Bank of China Group sur la Place financière de Paris, pour l’équivalent d’un montant de 1,2 Md euros, cotées sur Euronext. Ces émissions ont été célébrées lors d’une cérémonie d’ouverture de la cotation chez Euronext en présence d’Anthony Attia, Chief Executive Officer d’Euronext Paris, de l’Ambassadeur de Chine en France, SE Zhai Jun, de Phan Nhay, Directeur Général de Bank of China Paris, et d’Arnaud de Bresson, Délégué Général de Paris EUROPLACE.

L’émission est libellée en trois tranches, en USD, EUR et en RMB. 260 investisseurs institutionnels ont participé à cette souscription. 70% de la tranche euro ont été placés auprès d’investisseurs institutionnels européens. Cet emprunt financera des projets de transports propres et d’énergies renouvelables. Paris EUROPLACE se félicite de cette nouvelle émission de green bonds à Paris, la première de Bank of China à Paris. Celle-ci vient renforcer le leadership de la Place de Paris en faveur du développement d’une finance verte. Au 1er semestre 2017, la France est au premier rang mondial, devant la Chine, le Brésil et les Etats-Unis en termes d’émissions d’obligations vertes.