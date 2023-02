Technique Solaire met en place 14M dâ€™â‚¬ de dette junior pour 262 centrales PV en toitures

Le financement de Technique Solaire est mis en place avec Sienna Private Credit via son fonds Predirec EnR 2. Il permettra la construction de 262 installations PV en toitures pour une puissance totale de 99 MWc. Détails !

Le financement en dette junior de 14 millions d’euros mis en place par Technique Solaire accompagne donc la construction du portefeuille photovoltaïque d’une puissance totale de 99 MWc. Au total, l’opération porte sur 262 installations photovoltaïques en toitures, construites en France et d’une capacité moyenne de 378 kWc, qui bénéficient de tarifs fixes sur 20 ans, garantis par l’État. L’ensemble de ces projets sont développés, construits et exploités par Technique Solaire, producteur français indépendant d’énergie renouvelable spécialisé dans le photovoltaïque et le biogaz. Le groupe se développe rapidement en France et bénéficie également d’un rayonnement international croissant, notamment en Inde, aux Pays-Bas et plus récemment en Espagne.

1370 MWc en développement

Fin 2022, Technique Solaire présentait une capacité installée solaire de 275 MWc, 150 MWc de projets en construction et 1 370 MWc en développement. Cette nouvelle opération marque le quatrième financement réalisé par Sienna Private Credit avec le groupe Technique Solaire depuis 2019, pour une capacité totale de 320 MWc. Elle marque ainsi le renforcement du partenariat entre Sienna Private Credit et Technique Solaire. « Depuis 2019, nous avons réalisé 4 opérations avec les équipes de Sienna. A l’issue de ces opérations nous cumulons près de 40 M€ de dette junior en risque projet. Cette capacité à développer de façon récurrente des portefeuilles de projets de plus en plus gros illustre parfaitement la stratégie et la dynamique du groupe Technique Solaire en France. Dans ce contexte nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un partenaire durable comme Sienna pour nous accompagner dans notre croissance. » précise Edouard Dazard, Directeur du financement chez Technique Solaire.