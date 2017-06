Les premiers modules PV BISOL 5 bus bar prÃ©sentÃ©s Ã  Intersolar Europe

BISOL Group est de nouveau présent sur le salon Intersolar à Munich avec en avant-première ses modules 5 bus bar. Toute la gamme BISOL sera bien sûr présentée sur le stand avec des modules hautes puissance poly et mono ainsi qu’une séduisante gamme de structure de montage. Focus produits !

Sur le salon européen Intersolar, qui se tiendra à Munich du 31 mai au 2 juin, BISOL mettra l’accent sur ses modules mono hautes puissances de 295 et 300 Wc. Avec une excellente efficacité et une performance longue durée, ils sont taillés sur mesure pour des toits résidentiels de petites tailles ou pour toute autre installation. Avec une tolérance strictement positive en gamme Premium ils assurent un excellent rendement. BISOL présentera aussi ses gammes de niche telle que la gamme BISOL Lumina et la gamme BISOL Spectrum. Le fabricant fournit une palette de produits sans limite, laissant aux clients la possibilité de choisir son produit selon les contraintes esthétiques, architecturales et d’efficacité de son projet.

Le fabricant solaire européen développe également des solutions de montage de pointe qui s’adaptent sur tous les types de toits ou installations PV au sol. Une large sélection de structures en aluminium, en HDPE résistant aux UV ou d’autres systèmes de montage permette de répondre à chaque besoin et assure la performance longue durée du système PV. Sur le salon, BISOL présentera en particulier ses best sellers pour toits plats à savoir les solutions bacs BISOL EasyMount HDPE 200 et l’ALU Base BISOL EasyMount.

Les progrès technologiques, le rapport qualité-prix, l’apparence esthétique soignée et la recherche des meilleurs rendements énergétiques sont les fers de lance de BISOL depuis plus de 10 ans. Dr Uro Merc, PDG de BISOL group, parle de sa présence exceptionnelle sur le salon comme « une opportunité de présenter BISOL comme jamais en tant que fabricant européen de premier rang de modules PV, structures de montage mais aussi d’autres produits solaires. BISOL se tiendra en tant qu’acteur majeur du secteur avec ses indéniables qualité et fiabilité, son dévouement au service client et sa volonté de poursuivre ses innovations technologiques. »

