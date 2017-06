La PV Market Alliance prÃ©voit un marchÃ© mondial plutÃ´t stable en 2017 et 2018 dans le range 75-80 GW

La PV Market Alliance a annoncé en ce début de salon Intersolar l’arrivée du troisième rapport mondial photovoltaïque annuel. Après avoir divulgué des prévisions justes et précises lors des années 2015 et 2016, avec respectivement 51 et 76 GW installés, elle s’attend à un marché mondial du photovoltaïque en légère hausse (Chine non incluse) autour de 45 GW en 2017 et en 2018 en comparaison des 40 GW en 2016 et 35 GW en 2015. La Chine détiendra les clés du marché final. En 2017, les chiffres devraient raisonnablement s’établir autour de 75 GW et probablement avoisinant même les 80 GW. Une baisse significative mais attendu du photovoltaïque chinois commercialisé devrait mener à une contraction du marché en 2018, mais probablement toujours au dessus des 70 GW.

Plus d’infos…