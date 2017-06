Equis a choisi Bouygues Energies & Services pour la construction d'une ferme solaire au Japon

La France du solaire exporte son savoir-faire à l’étranger. Bouygues Energies & Services (filiale de Bouygues Construction) et Toho Electrical (Toho) ont ainsi été choisis par le groupe Equis Energy, principal producteur indépendant d’électricité (PIE) provenant des énergies renouvelables de la région Asie-Pacifique, pour construire une ferme solaire de 13,7 MW à Noheji, dans la préfecture d’Aomori, au Japon. Bouygues Energies & Services et Toho fourniront des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC, Engineering Procurement & Construction) pour ce projet, dont la construction a commencé en avril 2017.

Au Japon, Equis possède 40 projets d’une capacité de 0,9 GW ainsi qu’un projet de 1,3 GW en cours de développement. Equis emploie plus de 60 professionnels expérimentés dans le développement, la conception, la gestion de projet et l’investissement, répartis entre son siège régional de Tokyo et ses bureaux locaux de Shichinohe, Kasama et Fukushima.

« Chez Equis, nous sommes convaincus que le marché solaire japonais présente d’incroyables opportunités de croissance et nous sommes impatients d’étendre notre partenariat avec Bouygues Energies & Services à l’échelle du Japon et de la région asiatique, a déclaré Adam Ballin, président du conseil d’administration d’Equis. Equis figure parmi les principaux fournisseurs d’énergie solaire au Japon et est à ce titre extrêmement bien placé pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière de production d’énergies renouvelables pour 2030 et au-delà. »

« Nous sommes fiers de ce nouveau succès et de cette nouvelle marque de confiance de la part de l’équipe d’Equis, s’est quant à lui réjoui Xavier Perdereau, directeur du développement commercial chez Bouygues Energies & Services et directeur général de Bouygues Energies & Services Japon. Bouygues ambitionne de devenir un acteur clé du marché des énergies renouvelables en tant que sous-traitant EPC. Cette première référence au Japon est une étape importante pour Bouygues. Le marché des énergies renouvelables japonais est très dynamique, ce qui fait de ce pays un leader mondial où nous apporterons notre savoir-faire technique et nos compétences pour gérer des projets clés en main grâce à notre partenariat solide avec TOHO Electrical. »

Equis s’est également associé à Bouygues Energies & Services pour construire quatre autres installations photovoltaïques en Thaïlande et aux Philippines. Aux Philippines, Bouygues Energies & Services a construit la plus grande ferme solaire d’Asie du Sud-Est, d’une capacité de production de 132,5 MW. Ce projet fournit 188 500 MWh d’énergies renouvelables à 167 526 foyers. En Thaïlande, Bouygues Energies & Services a construit trois fermes solaires qui ont été mises en service au premier semestre 2014, pour une capacité de production de plus de 31 MW.

Le projet Noheji devrait entrer en exploitation en novembre 2017. Il produira près de 14 800 MWh par an, fournira une électricité propre et sûre à 2 800 foyers et permettra d’économiser 8 155 tonnes de CO2 et 13,9 millions de litres d’eau.

