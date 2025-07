Les PPA de Nexwell Power font pousser des centrales solaires en Aragon en Espagne

Nexwell Power étend son approvisionnement en énergie propre à un leader technologique mondial avec environ 5 TWh grâce à des contrats d’achat d’électricité à long terme. Cet approvisionnement supplémentaire de près de 2 TWh viendra compléter les contrats d’achat d’électricité initiaux de 3 TWh signés par Nexwell Power avec l’entreprise technologique en mars 2025. Cet accord souligne l’engagement de Nexwell Power à fournir des solutions énergétiques innovantes et propres répondant aux besoins des clients industriels et commerciaux.

Nexwell Power, plateforme institutionnelle dédiée à l’accélération de la transition énergétique, a conclu une deuxième série de contrats d’achat d’électricité (CAE) avec l’une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis pour fournir plus de 1,9 térawattheure (TWh) d’énergie propre. Les nouveaux contrats d’achat d’électricité (CAE) signés font suite aux précédentes transactions, signées en mars, portant sur la fourniture de 2,9 TWh d’énergie renouvelable produite par le solaire photovoltaïque jusqu’en 2040. Ils permettent également à Nexwell Power d’intégrer des solutions innovantes telles que le stockage d’énergie pour fournir des services de réseau.

L’extension de la production d’électricité sera assurée par les installations de Nexwell Power en Aragon, en Espagne, d’une capacité totale de 105 MWc. Les centrales solaires devraient être opérationnelles d’ici 2027. À cette date, 145 MWc des actifs de l’entreprise en Andalousie et en Aragon devraient produire de l’électricité depuis un an, conformément aux précédents contrats d’achat d’électricité. Ces contrats d’achat positionnent Nexwell Power comme un leader dans la fourniture de solutions d’énergie propre flexibles et personnalisées aux clients industriels et commerciaux, tels que les centres de données technologiques de grande envergure, contribuant ainsi à faire de l’Aragon un pôle de consolidation technologique en pleine croissance.

Miguel Muñoz, directeur de l’exploitation de Newell Power, a déclaré : « Notre partenariat avec un leader mondial pour fournir une énergie propre à un prix stable reflète notre engagement indéfectible en faveur de la décarbonation. Nous avons démontré notre responsabilité et notre capacité à fournir des solutions d’énergie propre parfaitement adaptées aux besoins des clients industriels et commerciaux. Notre objectif est d’aider nos partenaires à atteindre leurs objectifs de développement durable et à assurer la stabilité des coûts tout en dépassant les attentes les plus élevées. » L’approvisionnement énergétique combiné issu de ces accords devrait permettre de compenser environ 2 millions de tonnes d’émissions de CO₂, une contribution substantielle à la lutte contre le changement climatique et une étape importante dans la démarche de Newell Power vers la neutralité carbone.