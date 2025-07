Ã‰meraude Solaire retenue par Sunrock pour la rÃ©alisation dâ€™une centrale solaire de 4,8 MWc : une collaboration en confiance

Émeraude Solaire (Miniac-Morvan-35) est sélectionnée par Sunrock, acteur majeur du développement photovoltaïque en Europe, pour concevoir, réaliser et assurer la maintenance d’une centrale solaire XXL en toiture d’une puissance de 4,8 MWc sur le site logistique développé par Panattoni à Troyes, dans l’Aube. Soit une surface de toiture de 4,8 hectares et 10.636 panneaux ! La mise en service de l’installation est prévue pour le printemps 2026.

« Nous sommes très fiers de démarrer cette collaboration avec Sunrock et de participer à ce projet ambitieux, que nous mènerons avec exigence et engagement. Ce chantier d’envergure illustre parfaitement notre capacité à intervenir sur tout type de bâtiment, et sera l’un des projets phares de notre année 2025-2026. » confie Xavier Borel, Président d’Emeraude Solaire.

« Une centrale de très forte puissance nécessitant des technicités spécifiques »

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans une dynamique forte de déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. À terme, la centrale produira près de 5255 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 2000 foyers (hors chauffage), directement réinjecté dans le réseau contribuant concrètement à la transition énergétique locale. « C’est un projet exaltant pour nous, car il s’agit d’une centrale de très forte puissance nécessitant des technicités spécifiques. Nous mobilisons tout le savoir-faire d’Emeraude Solaire, non seulement en matière de photovoltaïque sur toiture terrasse, mais aussi dans la gestion d’infrastructures complexes. L’installation est classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et en HTA (Haute Tension) » indique Nicolas Le Mann, Directeur commercial – secteur industriel, Emeraude Solaire. Avec plus de 17 ans d’expérience, Emeraude Solaire continue d’accompagner les acteurs publics et privés dans le déploiement de solutions solaires sur mesure, au service d’une transition énergétique concrète et responsable.

Sunrock développe actuellement 65 MW de projets en France

« Ce projet marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Panattoni et Sunrock après les Pays-Bas et l’Allemagne. Nous sommes convaincus qu’Emeraude Solaire atteindra les niveaux d’exigence de Sunrock et qu’un partenariat solide s’établira » poursuit Romain Ghiloni, Responsable de l’équipe opérations chez Sunrock. Acteur de premier plan sur les grands projets photovoltaïques, Sunrock, fondé aux Pays-Bas en 2012, a déployé plus de 5 millions de mètres carrés de panneaux solaires sur les toits d’entrepôts et de bâtiments logistiques à travers l’Europe, et développe actuellement 65 MW de projets en France. Le partenariat avec Emeraude Solaire permet de renforcer son développement dans l’Hexagone. « Nous sommes ravis de collaborer avec Emeraude Solaire sur ce projet photovoltaïque. Leur expertise et leur engagement en font un partenaire de confiance. Cette coopération reflète notre volonté commune de développer des projets durables et efficaces » conclut Ikram Abouda, Project Manager chez Sunrock.