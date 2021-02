Les pÃ©rovskites seront-elles les nouveaux trouble-fÃªtes de lâ€™industrie solaire photovoltaÃ¯que mondiale?

Les pérovskites, on en parle depuis plus d’une décennie. Mais jusqu’à présent, elles n’ont en rien bouleversé le monde du photovoltaïque ou changé le prix de l’énergie solaire ou rongé les bénéfices d’aucune entreprise. Mais ça, c’était avant. Selon une étude de Rethink Energy, les pérovskites seraient sur le point de bousculer l’ordre établi et de lancer leur révolution. Pérovskite : à l’abordage de l’industrie solaire. Enquête !

Dans les années à venir, les pérovskites devraient envahir le solaire conventionnel de trois manières distinctes, en commençant dès fin 2021, en tandem avec les cellules de silicium existantes, puis en tandem au niveau du module avec des modules en silicium et enfin dans des panneaux incroyablement bon marché de pérovskite pure.

La pérovskite a le potentiel à long terme de faire baisser les coûts de l’énergie solaire photovoltaïque de 80%. Au départ, elle offrira 33% d’électricité en plus sur une cellule, en tandem avec le silicium, pour des coûts de fabrication légèrement plus élevés. Au cours des dix prochaines années, elle devrait permettre de réduire de 50% les coûts de production solaire traditionnels, puis elle devrait encore continuer à baisser. Ces avantages permettront aux pérovskites d’approcher les 30% du marché mondial d’ici 2030. Si les fournisseurs existants n’adoptent pas la pérovskite au plus tôt, ils risquent fort de ne pas survivre à cette révolution technologique. Cette dernière devrait doper davantage l’industrie du solaire. Les leaders de la pérovskite seront en effet capables de réduire les prix et d’accroître la compétitivité que le solaire possède déjà par rapport aux autres technologies de production d’électricité.

La pérovskite perturbera tout l’écosystème solaire mondial

Les pérovskites représentent une science des matériaux entièrement nouvelle construite autour d’une dizaine d’éléments métalliques qui forment une strcuture cristalline particulière, qui présentent toutes les propriétés du photovoltaïque. Cette science a maintenant un pied dans le milieu universitaire et l’autre dans le monde réel de l’industrie. Les grandes entreprises qui ne sont pas actuellement dans la fabrication de cellules solaires, mais dans les domaines technologiques voisins, sont sur le point d’utiliser la pérovskite pour se lancer dans la fabrication solaire et perturber tout l’écosystème solaire mondial. De même, les pays au passé photovoltaïque reluisant qui en sont venus à s’approvisionner en panneaux solaires chinois, en particulier la Corée du Sud et le Japon, profiteront de l’émergence de la technologie pérovskite pour tenter d’intervenir sur le marché solaire et développer des acteurs domestiques, à l’instar de l’Europe et les États-Unis très enclins à relancer une industrie solaire sur leur sol pour retrouver une forme d’indépendance concernant une énergie amenée à devenir universelle et incontournable à l’avenir.

La pérovskite, le facteur X du BIPV

La pérovskite créera également une toute nouvelle série de technologies comprenant le PV intégré au bâtiment (BIPV) – dans les fenêtres, en façade des bâtiments, sur des appareils conventionnels non solaires – en d’autres termes qui n’ont pas besoin de durer 25 ans ou d’alimenter de manière centralisée un réseau électrique, et qui sont facilement et à peu de frais remplacés, plus comme un processus d’impression qu’une usine de fabrication de modules. Ce rapport n’a pas prévu ces technologies pour le moment et s’est concentré uniquement sur l’impact à venir sur le solaire conventionnel. Au cours d’une décennie à peine, les pérovskites prendront d’assaut la technologie PV, avec des matières premières et des coûts de fabrication considérablement réduits, et la promesse de surpasser les cotes d’efficacité même du meilleur PV au silicium. En outre, les modules de pérovskite sont légers et minces, ce qui réduit le prix de l’installation et l’équilibre des coûts du système. Que des avantages !